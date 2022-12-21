金高银大展好歌喉却一度后悔接演！史诗音乐剧电影《HERO》1月13日在台上映

电影《HERO》改编自韩国经典神级音乐剧《英雄》，在韩国受欢迎的程度宛如韩版《悲惨世界》。电影《HERO》改编自真实历史事件，叙述韩国民族英雄安重根为争取韩国独立，而在哈尔滨暗杀了侵略韩国的元凶伊藤博文，此行为也唤醒韩国人民的独立自主意识与民族精神，带给韩国的独立运动家巨大的影响，将於2023年1月13日正式在台上映。

以《孤单又灿烂的神－鬼怪》、《柔美的细胞小将》、《小女子》等作品深受观众喜爱的金高银，这次在《HERO》中饰演独立军情报员，尹齐均导演透露，他认为金高银是韩国演艺圈中最会唱歌的女演员，因此请她参演本作。而在导演三顾茅庐之下才答应参演《HERO》的金高银却感到压力山大，戏剧电影系出身的她虽然在学生时期练习了许多歌曲，但《HERO》是在离开大学十年后才接演的作品，她坦言：「电影中需要唱歌的场面让我感到十分挫折，还常常把自己关在房里大哭，心想自己怎么会如此冲动答应接演这部作品，觉得非常自责。无法如自己所愿表现得好一点，令我感到很痛苦。」但导演对於完美主义者金高银的表现赞誉有加，相信观众若看到金高银在《HERO》中的表现一定都会动容不已！



《HERO》男主角郑成华从音乐剧到这次的电影，已扮演「安重根」这个角色十多年，他表示：「没想到能诠释电影版的『安重根』，对我来说是莫大的荣幸。当时导演第一次看完音乐剧《英雄》后，就对我说：『成华啊，我必须把这部作品拍成电影！』那时候我没想到后来竟会让我来诠释电影版的『安重根』一角。」郑成华为了本作也费尽苦心，他说：「当时我的体重是86公斤，导演说为了要让观众相信我就是安重根义士的话，就必须减重诠释这个角色，最后我为了这部电影大概减了14公斤。」



《HERO》改编自真实历史事件，叙述韩国民族英雄安重根为争取韩国独立，而在哈尔滨暗杀了侵略韩国的元凶伊藤博文，此行为也唤醒韩国人民的独立自主意识与民族精神，带给韩国的独立运动家巨大的影响，鼓舞韩国人民被欺压已久的士气，为之后韩国独立运动奠定极大的基础，为争取国家自由的运动开出第一枪！对於会制作《HERO》的原因，尹齐均导演表示：「有一次郑成华邀请我去看《英雄》的音乐剧公演，当时我泪流不止，在感到主角『安重根』十分帅气、令人骄傲的同时，也觉得很对不起安重根义士，对於无法好好守护所有独立运动家的这件事，令我深感痛心，因此在10年前的当时，就决定将音乐剧《英雄》拍成电影！」



《HERO》除了有坚强的制作团队外，还集结韩国音乐剧界代表人物郑成华、《小女子》金高银、《政客诚实中》罗文姬、《还魂》赵在允、《特务搞飞机》裴正楠、《纸房子：韩国篇》李玹雨、《政客诚实中2》朴真珠等实力派演员，将以自然真挚的演技，为观众带来一场最磅礴、可歌可泣的史诗巨献！《HERO》将於2023年1月13日正式在台上映。



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