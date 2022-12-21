日本「天才爱豆」平手友梨奈转投HYBE日本分公司，韩国网友：是我认识的那位吗，大发

日本明星平手友梨奈宣布转投韩国HYBE旗下成立的日本分公司NAECO。

HYBE JAPAN成立了分公司NAECO，加盟旗下的第一位艺人就是平手友梨奈，曾是日本女子团体榉坂46的一员，担任团队出道单曲《沉默的多数派》C位，被誉为「天才爱豆」，打破了少女与少年边界魅力，拥有大批粉丝的同时在爱豆市场非常有号召力。



하이브 아티스트가 된 것을 환영합니다.

하이브 재팬의 새 레이블 NAECO의 첫 아티스트 #YURINA_HIRATE

멋진 도약을 기대합니다!



ようこそHYBEファミリーへ！これから共にする新たな航海を楽しみにしています！



We’re so glad to have you join our HYBE family as our first artist at NAECO. pic.twitter.com/9J3KQGWngP — HYBE OFFICIAL (@HYBEOFFICIALtwt) December 21, 2022

2016年以来一直都在演戏的平手友梨奈，在2022年主演了《梨泰院CLASS》的日版《六本木CLASS》，演技可圈可点。



得知这一消息后，不少韩国网友表示惊讶，称：「是我知道的那个平手友梨奈吗？」 、「大发，HYBE」、「她可是榉坂46的C位啊，宅男女神」、「近期一直没有消息，竟然加盟了HYBE」等。

此外，日媒《周刊文春》曝出知名摄影师兼导演的蜷川实花起用平手友梨奈和佐藤健被担任新电影《红磨坊》的男、女主演，但拍摄第二天起平手就没有再来过片场，导致拍摄中断，工作人员等相当生气，电影的拍摄计画也极有可能就此被搁浅。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究