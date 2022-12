大势中的大势！IVE张员瑛的这个小动作红编整个SNS了！

IVE张员瑛人气有多火爆? 随便扭一扭就能掀起模仿热潮。

张员瑛上一次掀起模仿热潮的还是她的「碎发浏海」,短短的毛茸茸碎发贴在脑门边缘,营造出了稚嫩甜美的风格。这一次张员瑛又引领了什么新风潮呢?事情要从前段时间举行的2022 MAMA说起,在MAMA颁奖礼上,张员瑛跳了一小段舞蹈,她站在队友后方,抬起胳膊举起双手放在身体两侧,身体左右慢慢摇晃,其实这个小动作在张员瑛的其他舞台上也时常出现,很符合她可爱甜美又讨喜的气质。



