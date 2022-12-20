大势中的大势！IVE张员瑛的这个小动作红编整个SNS了！

大势中的大势！IVE张员瑛的这个小动作红编整个SNS了！

明星   2022年12月20日   星期二08:30   Tracy  

（封面图源：IG@for_everyoung10）

IVE张员瑛人气有多火爆？ 随便扭一扭就能掀起模仿热潮。

张员瑛上一次掀起模仿热潮的还是她的「碎发浏海」，短短的毛茸茸碎发贴在脑门边缘，营造出了稚嫩甜美的风格。这一次张员瑛又引领了什么新风潮呢？事情要从前段时间举行的2022 MAMA说起，在MAMA颁奖礼上，张员瑛跳了一小段舞蹈，她站在队友后方，抬起胳膊举起双手放在身体两侧，身体左右慢慢摇晃，其实这个小动作在张员瑛的其他舞台上也时常出现，很符合她可爱甜美又讨喜的气质。

相关小舞蹈很快就在TikTok上流行起来，搜索「wonyoung lil dance」就能找到一大波模仿片段。来自全球各地的网友们纷纷学起来，轻轻扭动身姿。

从「碎发刘海」再到「小舞蹈」，能让小细节都火到国外的张员瑛也另广大韩国网友十分佩服，纷纷表示：「她只是站在后面稍微牛了一下而已，真的很火」、「张员瑛太棒了」、「连外国人都认证的火」、「张员瑛的话题性无人可比」、「 她的比例也太好了吧，羡慕」、「大势中的大势」、「之后会不会连她吃饭的习惯也火起来」等。

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