大勢中的大勢！IVE張員瑛的這個小動作紅編整個SNS了！

IVE張員瑛人氣有多火爆？ 隨便扭一扭就能掀起模仿熱潮。

張員瑛上一次掀起模仿熱潮的還是她的「碎髮瀏海」，短短的毛茸茸碎髮貼在腦門邊緣，營造出了稚嫩甜美的風格。這一次張員瑛又引領了什麼新風潮呢？事情要從前段時間舉行的2022 MAMA說起，在MAMA頒獎禮上，張員瑛跳了一小段舞蹈，她站在隊友後方，抬起胳膊舉起雙手放在身體兩側，身體左右慢慢搖晃，其實這個小動作在張員瑛的其他舞台上也時常出現，很符合她可愛甜美又討喜的氣質。



wonyoung’s little dance is so cute pic.twitter.com/XnapFAFwHC — wonyoung loops (@wonyoloops) December 18, 2022

wonyoung lil dance https://t.co/klM7GJ7lUb — ken ケン (@moonlightyuj) December 16, 2022

相關小舞蹈很快就在TikTok上流行起來，搜索「wonyoung lil dance」就能找到一大波模仿片段。來自全球各地的網友們紛紛學起來，輕輕扭動身姿。



LOONA The Boycott vid explanation started with wonyoung lil dance trendspic.twitter.com/pVazj7pNFK — Gelphobic (@loonaive74) December 15, 2022

daisy doing wonyoung lil dance pic.twitter.com/UYCkbMfaPL — st⩜⃝cey is a witness (@theehoteez) December 15, 2022

從「碎髮劉海」再到「小舞蹈」，能讓小細節都火到國外的張員瑛也另廣大韓國網友十分佩服，紛紛表示：「她只是站在後面稍微牛了一下而已，真的很火」、「張員瑛太棒了」、「連外國人都認證的火」、「張員瑛的話題性無人可比」、「 她的比例也太好了吧，羡慕」、「大勢中的大勢」、「之後會不會連她吃飯的習慣也火起來」等。

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