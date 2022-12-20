「编剧是隐藏的ARMY吗？」《财阀家的小儿子》和防弹少年团BTS的神秘关系XD

小编有理由相信《财阀家的小儿子》编剧在剧情中夹带了「私货」（笑）。

现下最火的韩剧是什么？请大声喊出《财阀家的小儿子》，前世是财阀家忠诚的组长，却被主家的某人下毒手残害，原以为含冤丧命，哪知一朝醒来魂穿财阀家不受宠的小孙子身上，凭藉预知能力+巨额财富的「双重金手指」，陈导俊（宋仲基 饰）一步步将顺洋集团逼上绝路，同时也和爷爷陈养喆（李星民 饰）培养出了真挚的爷孙情，最新播出的剧情中爷爷录给孙子的影片，看了直叫人伤心落泪，那句「你是我的宝贝孙子」是真正认可了导俊的存在和才华、能力。本周《财阀家的小儿子》就要大结局了，虽然不知道走向会如何，但相信这部剧绝不会虎头蛇尾，最后一集必将是陈导俊帅气的回击与复仇。



不知道大家看剧时有没有注意到剧中一些小配角的名字，很难不让观众们怀疑编剧对世界豆防弹少年团有好感，甚至是众多ARMY中的一员。 到底是怎么一回事呢？ 大家回想一下第3集中，陈导俊顺利考上了首尔大学的法学系，刚走入校园他就被开著敞篷跑车的同学追上来打招呼，邀请他加入名门会，这些同学的名字听著怎么这么耳熟呢？ 原来是防弹少年团成员们的名字，虽然汉字写法有些不同，但韩文发音却一模一样。 法律系95级的金泰炯（V，金泰亨，김태형）、新闻系94级的姜南准（RM，金南俊，김남준）以及总理的孙女智旼（JIMIN、지민），哈哈哈哈哈，一下子就包括了防弹少年团3位成员的名字。



编剧的小心思不止於此。 陈导俊的爸爸、陈养喆的四儿子叫陈润基，和SUGA的本名「闵玧其」也是一样，都叫「윤기」，连他的电影公司都叫「JIN FILM」，虽然是「陈影业」，但和防弹少年团大哥JIN的名字一模一样。 哦，对了，陈导俊大哥是「MEGAHIT」娱乐的代表，是不是和防弹少年团的经纪公司「BIGHIT」听起来很像，「mega」比「big」等级还要高，哈哈哈哈！



这些小细节大家发现了没有？

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