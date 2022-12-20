孙子紧紧环抱住爷爷！《财阀家的小儿子》宋仲基更新与李星民合照并称：「我爱你」

导俊和爷爷的化学反应太强！不少网友表示：「希望看到宋仲基和李星民得CP奖～」
今年底（2022年）话题作《财阀家的小儿子》，描述被诬陷私吞资金而被财阀家杀害的尹炫优（宋仲基 饰），重生后成为杀死自己的财阀家的小儿子陈导俊，为了侵吞整个财阀家族，一步步成长并报仇的故事。18日播出的第14集全国收视率爲24.9%，不只刷新自身最高收视率，也成为JTBC历代电视剧第二。香港观众可在黄Viu煲剧平台收看，台湾观众则可到friDay影音追看哦！
随著电视剧的播出，可以感受到「爷爷」陈养喆（李星民 饰）与「小孙子」陈导俊（宋仲基 饰）之间的系绊。第13集，爷爷走了，却没有留给「最疼爱的小孙子」任何遗产，令众人震惊；第14集，导俊收到来自李室长的包裹，里面有爷爷给自己的影片信：爷爷的眼神满是对导俊的关爱，导俊泪流不止，不少观众表示：「跟著泪目了…」
宋仲基於昨日（19日）更新个人Instagram分享与李星民的合照，更留言：「I love you 爷爷」。照片中，宋仲基笑得灿烂，用双手紧紧环抱住李星民。而李星民嘴角上扬，对著镜头露出慈祥的笑容。两人就像真正的爷孙一样，充满温馨的氛围。 （虽然现实世界中，宋仲基应该只能称呼李星民为「爸爸」，因为两位演员的真实年龄仅差17岁！）
看到宋仲基与李星民的默契合作，觉得两位演员没有一起得「CP奖」说不过去啊！《财阀家的小儿子》将於本周迎来大结局，追剧的日子总是过得特别快（该部作品更一周连播3集），大家可要锁定到最后～
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