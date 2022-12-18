【2022 SBS演艺大赏】又惹议了！池锡辰一度笑开怀最后却铩羽而归网友抱不平，过程被判「玩弄池锡辰」

「2022 SBS演艺大赏」今晨（18日）落幕，「大赏」由人称「大神」的大赏常客刘在锡夺得，然而颁奖的过程却令许多网友看了相当不舒服，继去年再度惹来争议。

*回顾去年「2021 SBS演艺大赏」：当池锡辰听到自己获得「SBS名誉社员奖」的瞬间，表情太苦涩了！《Running Man》成员的反应引关注

典礼前公布的6位大赏入围候选人有申东烨、刘在锡、池锡辰、金钟国、卓在勋与李常敏，名单一公开呼声最高的为池锡辰与卓在勋，一位随著《Running Man》奔跑十多年且去年与大赏擦身而过，一位以《我家的熊孩子》与《脱掉鞋子恢单4Men》屡创话题。



整个颁奖过程，随著李常敏、金钟国与刘在锡纷纷获奖（李常敏拿下名誉社员奖，金钟国与刘在锡共拿最佳CP），池锡辰与卓在勋内心也许都以为自己离大赏越来越近，当刘在锡cue到他们，他们忍不住笑出来甚至不加掩饰了。卓在勋拿下了制作人奖后，池锡辰笑得更开心了，岂知最后大赏揭晓池锡辰却是最失落的人，因为一奖未拿。

大赏最后由刘在锡拿下，从刘在锡获奖那刻的表情与发表的感言都可以感受他的错愕，以及他对好兄弟池锡辰相当抱歉。典礼结束后，韩国网友在Twitter上纷纷发表意见批判SBS演艺大赏，部分韩国媒体也撰文评价这场典礼的荒诞。

▼刘在锡得奖影片



▼刘在锡得奖表情还成了迷因和‎去年以《绅士与小姐》拿下演技大赏的智铉寓‎放在一起



由於池锡辰与卓在勋原先最受看好，不难理解网友对於他们没能拿下大奖的遗憾，有人分析「大概是不知道给谁，所以给了刘在锡」、「犹豫不决的时候就给刘在锡，至少合理」。然而，会招致愤怒的主因在於典礼的氛围，从主持人、颁奖人到获奖人，不少人都拿池锡辰与卓在勋作为话题对象，才会有「刘在锡拿了CP奖，cue到卓在勋与池锡辰笑开」的场面出现，最后却让他们双双落空被浇了冷水，尤其是池锡辰。

Twitter有不少网友严厉批判2022 SBS演艺大赏，如网友（@yholic486）简单扼要说明：「SBS演艺大赏让人生气的理由很简单，不是因为没有给池锡辰奖项，而是很显然在玩弄一个人。」获3千多次转推。

网友Benny（@ favrabbit）的推文更获得1.1万转推，他认为池锡辰没说过自己会得，但从名誉社员奖就开始替他「造势」，营造他会得奖的氛围重演了去年情形。刘在锡为自己制造的局面都觉得尴尬了，主持人张度妍接著把大赏包装成是《Running Man》共获的奖，结果另一位主持人兼大赏落马者的卓在勋，却要刘在锡把奖杯给池锡辰拿拿看。许多的网友因此将矛头指向卓在勋，认为他在伤口上撒盐、根本就不好笑。亦有网友整理整场典礼卓在勋的无礼发言，包括贬低池锡辰的衣著。

▼引网友愤怒的画面



韩媒‎《Oh My News》撰文〈为了给观众带来欢笑却沦为笑柄的「SBS演艺大赏」〉直指颁奖典礼没有抓住趣味与感动，刘在锡此次获奖就和去年《我家的熊孩子》获奖如出一辙，就连获奖人自己也很惊慌失措。该文也解释刘在锡有资格获大赏，但和往年相比并不突出，倒是池锡辰身为《Running Man》「二把手」付出了许多，得奖理由很充分。

该文也提到「名誉社员奖」、「最佳角色（人设）奖」设立的问题。李常敏继池锡辰后成为第二位名誉社员，获奖当下众人哄堂大笑；李敬揆成为首位最佳角色奖得主，上台不讳言「活到现在第一次获得这么稀奇的奖，不太知道这是什么奖」，都显示了SBS颁奖的考量不够充分、没记取去年教训「再度沦为笑柄」。

▼李常敏、李敬揆得奖影片





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