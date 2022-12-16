小学生偶像人气投票，MONSTA X垫底惨败，大家直呼正常：「是只属於大人的口味！」掀讨论

网友回覆都好有梗！

长红偶像男团MONSTA X，目前成员有Shownu、民赫、基贤、亨元、周宪5人，成军多年仍拥有大批死忠粉丝，成员不只拥有超帅高颜值，身材更是一个比一个壮硕、「野兽偶像」的风格在偶像界中杀出重围、更让许多少女沦陷！



不只在韩国，MONSTA X在海外、美、日等地人气都相当高！每次回归、出新作品都会引起广大关注、粉丝萌贝贝不停扩张中。而最近公司更释出最新消息，将於明年1月正式回归！



除了回归消息，最近MONSTA X因特别原因而引起大众讨论。近期针对小学生进行了「偶像人气投票」，其中女团IVE抢下最多票数，而男团MONSTA X竟然垫底！在结果释出后引起论坛热议，不过大家都表示：「MONSTA X的好不是弟弟妹妹能懂的」、「小学生喜欢MONSTA X也很怪」，「只能说再长大一点就会懂MONSTA X了！」让大家快笑翻！



Part 07:

Their initial reaction when they see muscles



MONSTA X: *touch* pic.twitter.com/AfwQus6Q9r — (@sillylunageom) April 10, 2022

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