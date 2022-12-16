《财阀家的小儿子》惊心动魄的这一幕原来是这样拍～「爷孙俩」默契配合、李星民笑到不行：「这些都是什么啊！」XD

所谓「自给自足」吗？（大笑）

今年底（2022年）话题作《财阀家的小儿子》，描述被诬陷私吞资金而被财阀家杀害的尹炫优（宋仲基 饰），重生后成为杀死自己的财阀家的小儿子陈导俊，为了侵吞整个财阀家族，一步步成长并报仇的故事。上周日（11日）播出的第11集收视率达21.1%，刷新自身纪录。还有5集将迎来大结局，令人好奇最终会缔造什么样的成绩。

还记得‎第10集‎令人冲集的结尾吗？ 陈养喆（李星民 饰）带陈导俊出席顺洋金融的发布会，打算任命他为负责人。没想到，路上遭遇车祸。导俊终於想起上一世还是尹炫优时，为何对「4-2」没有印象：因为上一世的导俊因故身亡。







相关片段之拍摄花絮公开！可以感受到片场的欢乐气氛，但正式投入拍摄又是如此专业。宋仲基试图叫醒因为车辆冲击而晕过去的李星民，不停地唤著：「爷爷、爷爷！」然后摸摸李星民的脸，结果李星民忍不住笑了出来，现场爆笑。（宋仲基真调皮XD）











为了呈现被货车撞击而左右摇晃的画面，原来靠的是演员自己「左右摇晃」！宋仲基和李星民先后拍摄个人镜头，在热演的同时，爷孙俩也不忘帮忙制造「玻璃屑屑」（纸片），增加真实感。来到双人镜头，两位演员更加用力地摇晃自己的身体。导演一声：「CUT！」李星民爆笑：「这些都是什么啊！」（小编看的头都晕了～）

已经帮各位定位好在2：18了！来看爷爷和导俊的「热演」吧，越看越神奇～（笑）今晚（16日）将播出第12集，香港观众可在黄Viu煲剧平台收看，台湾观众则可到friDay影音追看哦！

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