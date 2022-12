小學生偶像人氣投票，MONSTA X墊底慘敗，大家直呼正常：「是只屬於大人的口味！」掀討論

網友回覆都好有梗!

長紅偶像男團MONSTA X,目前成員有Shownu、民赫、基賢、亨元、周憲5人,成軍多年仍擁有大批死忠粉絲,成員不只擁有超帥高顏值,身材更是一個比一個壯碩、「野獸偶像」的風格在偶像界中殺出重圍、更讓許多少女淪陷!



不只在韓國,MONSTA X在海外、美、日等地人氣都相當高!每次回歸、出新作品都會引起廣大關注、粉絲萌貝貝不停擴張中。而最近公司更釋出最新消息,將於明年1月正式回歸!



除了回歸消息,最近MONSTA X因特別原因而引起大眾討論。近期針對小學生進行了「偶像人氣投票」,其中女團IVE搶下最多票數,而男團MONSTA X竟然墊底!在結果釋出後引起論壇熱議,不過大家都表示:「MONSTA X的好不是弟弟妹妹能懂的」、「小學生喜歡MONSTA X也很怪」,「只能說再長大一點就會懂MONSTA X了!」讓大家快笑翻!



Part 07:

Their initial reaction when they see muscles



MONSTA X: *touch* pic.twitter.com/AfwQus6Q9r