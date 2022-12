LE SSERAFIM采源＋NMIXX海嫄将合体「2原」表演特别舞台！宣传照惹网喷笑：好屁好可爱XD

这风格也太适合!

四代女团热潮来袭!今年可谓女团盛世,各家强力推出的女团风格、路线大不同,各有不同卖点让大家深陷「女力」魅力,而今年在MAMA舞台上,新生代女团更联手带来精采表演!



就在大家对於女团「梦幻连动」的表演感到意犹未尽时,最近传来新消息,LE SSERAFIM成员采源、与NMIXX成员海嫄两人即将在今年《KBS歌谣大祝祭》带来表演,双原合体的组合让大家超期待!



目前两人合拍的宣传照已释出,充满千禧年青春俏皮风格,让大家直呼「超适合」!甚至还说像可爱小男孩~让人开始期待他们的联合舞台了!



first rei, now chaewon. haewon carrying these ivemixx and sseramixx crumbs by herself alone pic.twitter.com/S5idy0Mf1e