LE SSERAFIM采源＋NMIXX海嫄将合体「2原」表演特别舞台！宣传照惹网喷笑：好屁好可爱XD

这风格也太适合！

四代女团热潮来袭！今年可谓女团盛世，各家强力推出的女团风格、路线大不同，各有不同卖点让大家深陷「女力」魅力，而今年在MAMA舞台上，新生代女团更联手带来精采表演！



就在大家对於女团「梦幻连动」的表演感到意犹未尽时，最近传来新消息，LE SSERAFIM成员采源、与NMIXX成员海嫄两人即将在今年《KBS歌谣大祝祭》带来表演，双原合体的组合让大家超期待！



Chaewon with Haewon from NMIXX pic.twitter.com/IBXz2Kscae — le sserafim pics (@lesserafimpics_) December 7, 2022

目前两人合拍的宣传照已释出，充满千禧年青春俏皮风格，让大家直呼「超适合」！甚至还说像可爱小男孩～让人开始期待他们的联合舞台了！



first rei, now chaewon. haewon carrying these ivemixx and sseramixx crumbs by herself alone pic.twitter.com/S5idy0Mf1e — daw (@johahaewon) December 7, 2022

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