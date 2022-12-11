《机智医生生活》「第5对CP」诞生？ 郑敬淏「壁咚强吻」柳演锡，申铉彬吓到后退不敢看

《机智医生生活》「第5对CP」诞生？ 郑敬淏「壁咚强吻」柳演锡，申铉彬吓到后退不敢看

韩剧   2022年12月11日   星期日14:12   Sani  

（封面图源：YouTube@채널 십오야截图）

《机智医生生活》近日公开蓝光DVD预告提前释出不少拍摄花絮，除了NG的小状况外，演员们私自加戏也超级好笑XD

拍最后一场戏是政源和冬天在医院楼梯间，两人拥抱时发现有人经过便立即弹开，等路人离开后再次紧紧抱在一起。 这时戏份已拍完但导演没有喊cut，一个熟悉的背影突然从角落中走来，无情地强行分开冬天和政源，抱住政源就贴到墙上「强吻」！这个人就是我们的胸腔外科教授金隽婠XD
（图源：YouTube@채널 십오야截图）

政源一开始还试图挣扎，见隽婠「表达心意」后似乎也发现了自己的真心，鼓起勇气把隽婠按在墙角开始「激吻」，吓得可怜的冬天连连后退XD
（图源：YouTube@채널 십오야截图）

最后隽婠还试图对冬天下手，幸亏导演及时喊Cut阻止。 其实郑敬淏的戏份早就拍完，为了壁咚柳演锡在片场等了1个小时，是真爱啊XD
（图源：YouTube@채널 십오야截图）

《机智医生生活》蓝光DVD收录第一季及第二季导演剪辑版，还包含片场花絮、乐队轶事、10位主演采访、99s和4对CP的注释等等， 时长足有98小时，将在三周后开始预售！

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