LE SSERAFIM采源＋NMIXX海嫄將合體「2原」表演特別舞台！宣傳照惹網噴笑：好屁好可愛XD

LE SSERAFIM采源＋NMIXX海嫄將合體「2原」表演特別舞台！宣傳照惹網噴笑：好屁好可愛XD

明星   2022年12月11日   星期日14:57   Lorrie  

（封面圖源：IG@nmixx_official、IG@_chaechae_1）

這風格也太適合！

四代女團熱潮來襲！今年可謂女團盛世，各家強力推出的女團風格、路線大不同，各有不同賣點讓大家深陷「女力」魅力，而今年在MAMA舞台上，新生代女團更聯手帶來精采表演！

就在大家對於女團「夢幻連動」的表演感到意猶未盡時，最近傳來新消息，LE SSERAFIM成員采源、與NMIXX成員海嫄兩人即將在今年《KBS歌謠大祝祭》帶來表演，雙原合體的組合讓大家超期待！

目前兩人合拍的宣傳照已釋出，充滿千禧年青春俏皮風格，讓大家直呼「超適合」！甚至還說像可愛小男孩～讓人開始期待他們的聯合舞台了！

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