金钟国事实爆击：「像东海、KAI五官如此端正的人都这么努力锻炼了，你还有什么藉口让身材也靠不住呢？」XD

金钟国说得太对了，完全没有办法反驳啊！





金钟国除了出演SBS《Running Man》、《我家的熊孩子》等综艺节目外，在去年（2021年）6月开通个人YouTube频道‎「GYM钟国」‎，仅花3个月的时间便达‎「百万订阅」‎，人气火爆。在最新一期节目中，金钟国邀请一起出演《RM》的梁世灿担任嘉宾，影片中还出现SM娱乐的师兄及师弟――Super Junior东海、EXO KAI。









梁世灿接受金钟国的指导，过程中还看向正在自主训练的东海，梁世灿忍不住感叹：「姿势真是太到位了～」金钟国马上表示：「他是脸到位」、「像东海五官端正的人都那么努力在训练、像KAI五官端正的人都那么努力在训练，你的脸已经如此靠不住了，还有什么藉口让身材也靠不住？」

这一番话让梁世灿深感认同，金钟国继续说：「脸不行的话，至少身材要说得过去。毕竟是艺人，整型的话有点夸张，但你充分可以改变自己的身材。」（这句话应该也打中不少人的心吧？健身健起来！运动运起来！）

完整版影片在这里！梁世灿认真地跟著金钟国的指导，一步、一步地完成训练动作。中间还多次脱下衣服，确认自己的肌肉「状况」。网友们纷纷表示：「梁世灿好可爱呀」、「金钟国一直在笑呢，看起来很开心」、「期待梁世灿与DinDin的对决哈哈哈」等。

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