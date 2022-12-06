文相敏因眼神而得到成枏大君角色！《王后伞下》金惠秀：「欢迎随时联络我！」让他大呼超幸运！

新人演员文相敏近来因演出《王后伞下》中的成枏大君一角而备受瞩目，拥有190公分身高长相斯文的他，在剧中也是母后金惠秀最依赖的孩子，文相敏也提到了与金惠秀这位大前辈合作，相当幸运，也是重要的转捩点。

新人文相敏是历经了好几轮激烈的试镜后，才得到了《王后伞下》成枏大君这个角色，与他竞争的不乏许多观众们知名的面孔，而文相敏自己其实也参加了其他很多为大君角色的试镜，觉得剧本都很有意思，每位王子都很有特色，当时他决定一定要参与这部作品，一定要演出其中一位王子，所以自己非常努力，也如愿得到了这个他人生中的重要角色。文相敏说自己参与了4次试镜，后来听说自己的眼神「锐利而悲伤」，能展现成枏大君的双面性格，是他获选的关键。



文相敏对於能够与大前辈金惠秀合作，他表示金惠秀不仅演技很棒，更帮助他构建出「成枏大君」这角色，给了他非常大的帮助，并且在讨论角色与剧本的时候，前辈也非常尊重文相敏所想像中的成枏大君，最终结合了许多优点与想法的成枏大君，似乎也受到许多观众们的喜爱。他也提到向前辈学习到在现场面对所有工作人员的态度，也是许多人都很喜爱金惠秀的原因。



作为前辈，金惠秀更是勉励新人文相敏，这部作品之后还有后续更多一个接一个的作品，希望他能稳稳地走上演员之路，也希望他受到欢迎，走在正向的道路，甚至还告诉文相敏日后不管是遇到了困难或者是有什么烦恼，无论何时都欢迎联络她，这句话让文相敏感到心中相当踏实。



文相敏认为成枏大君的魅力，就是在於出其不意的行动。他自己则认为成枏大君最帅气的部分是最先守护家人，失去了哥哥之后为了重新守护家人而再度奋起，让文相敏也觉得相当喜爱并尊敬这个角色。由於成枏大君是位身手矫健的人，第一次担任戏份吃重的要角，文相敏除了挑战历史剧，还必须学习骑马与其他动作戏，虽然期间也受了点伤，也曾摔下马，不过为了成枏大君所散发的魅力，他必须努力练习，在马上也展现出从容的姿态。



文相敏也提到令观众们话题不断的Love Line，他自曝与剧中世子嫔吴艺珠拍摄感情戏时不免有点害羞，文相敏认为自己是哥哥，所以非常努力在拍摄时将气氛弄得轻松点，常常跟对方聊天，也常常开玩笑来缓解双方的尴尬，当然文相敏也因为这样与吴艺珠变得更熟了一些，他觉得这样一来，拍出的合房戏码才能有不错的效果，让喜欢成枏大君与清荷的观众们也能看得比较开心。



对自己的表现非常在意的文相敏，透露自己每天早上都会上网看《王后伞下》有哪些戏码被剪成了短片，也好奇观众们喜爱的是哪些段落，於是他才知道了观众喜爱的合房戏码以及他与世子嫔吴艺珠之间的爱情故事。文相敏演出了《王后伞下》后人气节节上升，也有数十个广告邀约，也令人期待他接下来的作品演出。



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