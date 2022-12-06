Kara升延谈到已故成员荷拉，感性大哭：「很想很想她，因为她才回来」惹哭粉丝

真的好令人伤心．．．

最近最振奋人心的事情，就属传奇女团Kara回归了！挟持超高人气出道、拥有多首火红歌曲如《Break It》，而后团体历经许多事件，成员成熙、妮可、知英退团，数年后成员荷拉、奎利、升延也宣布不续约，虽然公司未宣布解散，不过一时之间团体成员都各奔东西。



在粉丝殷殷期盼下，Kara在上月宣布强势回归，让大家惊讶不已！连退团成员也一齐聚首，让人又再度忆起当年追二代团的回忆～今年是出道15周年，成员以回归作为大礼回馈粉丝让大家超感动！而首个舞台献给最高殿堂MAMA，从现场及论坛上的热烈反应，Kara又再次展现无可比拟的人气与实力！



经过多年再次聚首相遇，却也让人感叹成员荷拉的离去。对Kara众成员来说，荷拉更是特别重要的存在，虽然事件已经过去，但是Kara的大家并没有忘记荷拉，在提及她时常常压抑不住眼泪。最近因回归而出演节目时，成员升延虽然努力忍住情绪、却仍忍不住大哭，说道：真的真的很想念荷拉，没想过会再站上舞台，但想著荷拉也会与我们同在时，就决定要一起回来。一席话让人超心疼！



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