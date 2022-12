2022 MAMA完整获奖名单出炉！超越4大奖全新「白金奖」诞生，防弹少年团狂揽6奖项成最大赢家

2022 MAMA大奖昨天在日本举办了第二场颁奖礼,颁发了年度歌手、年度专辑等重量级奖项,还新设「MAMA白金奖」表彰连续3年荣获4项大赏的艺人。

颁奖礼第二天由朴宝剑担任主持,防弹少年团在这天获得年度歌手、年度专辑、年度全球偶像三个大赏,以及最佳男团和「MAMA白金奖」,加上前一天的Worldwide Fans' Choice奖,共将6个奖项揽入囊中。



「MAMA白金奖」是今年新设的奖项,颁奖对象是连续3年荣获4项大赏的艺人,相当於「大赏之上的大赏」。 防弹少年团从2019到2021连续3年斩获四大奖,从2017年开始从未缺席MAMA大赏名单,创造了Kpop全新记录。

J-Hope在本届MAMA获得Culture & Style奖,作为防弹少年团代表领奖时表示:「2022年对我们而言是苦难和试炼,也让我们寻找战胜它的方法,经历成长痛成为更加强大的七人。 最终领悟到我们幸福才能带给大家愉悦的音乐。 现在大家和我们应该用信任团结在一起。 希望大家支持成员们的个人活动,防弹少年团一直在阿米身边。」



本届另一座大赏「年度歌曲」颁给了女团IVE《LOVE DIVE》。 IVE还获得了年度新人奖和最佳舞蹈表演女团,领奖时感慨万分,张元英致感谢词时罕见地失去表情管理、泪洒舞台。



.@IVEstarship becomes the first non-big 3 Girl Group in HISTORY to win 'Song Of The Year (DAESANG)' at MAMA Awards



