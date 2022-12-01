2022 MAMA完整获奖名单出炉！超越4大奖全新「白金奖」诞生，防弹少年团狂揽6奖项成最大赢家

2022 MAMA大奖昨天在日本举办了第二场颁奖礼，颁发了年度歌手、年度专辑等重量级奖项，还新设「MAMA白金奖」表彰连续3年荣获4项大赏的艺人。

颁奖礼第二天由朴宝剑担任主持，防弹少年团在这天获得年度歌手、年度专辑、年度全球偶像三个大赏，以及最佳男团和「MAMA白金奖」，加上前一天的Worldwide Fans' Choice奖，共将6个奖项揽入囊中。



「MAMA白金奖」是今年新设的奖项，颁奖对象是连续3年荣获4项大赏的艺人，相当於「大赏之上的大赏」。 防弹少年团从2019到2021连续3年斩获四大奖，从2017年开始从未缺席MAMA大赏名单，创造了Kpop全新记录。

J-Hope在本届MAMA获得Culture & Style奖，作为防弹少年团代表领奖时表示：「2022年对我们而言是苦难和试炼，也让我们寻找战胜它的方法，经历成长痛成为更加强大的七人。 最终领悟到我们幸福才能带给大家愉悦的音乐。 现在大家和我们应该用信任团结在一起。 希望大家支持成员们的个人活动，防弹少年团一直在阿米身边。」



本届另一座大赏「年度歌曲」颁给了女团IVE《LOVE DIVE》。 IVE还获得了年度新人奖和最佳舞蹈表演女团，领奖时感慨万分，张元英致感谢词时罕见地失去表情管理、泪洒舞台。



.@IVEstarship becomes the first non-big 3 Girl Group in HISTORY to win 'Song Of The Year (DAESANG)' at MAMA Awards



LOVE DIVE MAMA SOTY#IVEatMAMA #LOVEDIVE2ndSOTYpic.twitter.com/TiuvoaONPw — IVE Charts (@chartsive) November 30, 2022

此外BLACKPINK斩获最佳女团、最佳音乐录影带，林英雄和TWICE娜琏分别获得最佳男女歌手。 以下为2022 MAMA完整获奖名单：

MAMA白金奖：防弹少年团

最佳年度歌手（大赏）：防弹少年团

最佳年度专辑（大赏）：《Proof》防弹少年团

最佳年度歌曲（大赏）：《LOVE DIVE》IVE

年度全球偶像（大赏）：防弹少年团

最佳男团：防弹少年团

最佳女团：BLACKPINK

最佳男歌手：林英雄

最佳女歌手：娜琏

最佳男新人：Xdinary Heroes



最佳女新人：IVE

最佳舞蹈表演男团：《HOT》 – SEVENTEEN

最佳舞蹈表演女团：《LOVE DIVE》 – IVE

最佳舞蹈表演SOLO：《That That （prod. & feat. SUGA）》 – PSY

最佳歌唱表演SOLO：《INVU》太妍

最佳歌唱表演组合： 《Still Life》BIGBANG



最佳合作：《That That》PSY、SUGA

最佳OST：《Love， Maybe》（《社内相亲》原声带）MeloMance

最佳Hip Hop&城市音乐：《GANADARA （Feat. IU）》朴载范

最佳乐团表演： 《Happy Death Day》Xdinary Heroes

最佳音乐录影带：《Pink Venom》BLACKPINK



年度全球偶像（Worldwide Icon of the Year）：防弹少年团

最受欢迎亚洲艺人（Favorite Asian Artist）：JO1

最受欢迎女团：（G）I-DLE

最受欢迎男艺人、Culture & Style：J-Hope



最受欢迎组合、Chill Artist：Stray Kids

全球音乐潮流领袖奖：ZICO

最受欢迎新人奖（Favorite New Artist）： IVE、NMIXX、LE SSERAFIM、Kep1er

Worldwide Fans' Choice Top 10： Stray Kids、SEVENTEEN、TREASURE、TOMORROW X TOGETHER、GOT7、PSY、NCT DREAM、ENHYPEN、防弹少年团、BLACKPINK

Breakout Producer：闵熙珍 （NewJeans）

Inspiring Achievement：紫雨林

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