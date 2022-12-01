[分集剧情]《明星经纪人生存记》许城泰变老板让李瑞镇当场晕倒！郭善英靠《纸房子》金智勋保饭碗！（EP7－8）

[有雷]《明星经纪人生存记》新老板许城泰来了！带著一个很洋化的特助进驻Method娱乐，并且一眼看穿公司问题还成立全新部门，还大发激励奖金！李瑞镇以为自己能接手Method娱乐，看见新老板直接血压升高倒地！还意外迎来了新的Love Line！

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《明星经纪人生存记》岌岌可危的Method娱乐终於有了新老板！千齐认（郭善英饰）回乡接受表扬，意外遇见了自己小学同学具海俊（许城泰饰），海俊是约会软体开发者，在国外以此赚进许多收益，而回到韩国正在选择投资标的，千齐认热情地向他介绍自己的公司，希望吸引他投资，没想到他也真的买下了Method娱乐，成为新代表。而原本可望接手公司的麻台旿（李瑞镇饰）一时难以接受，气得脸都胀红了而当场晕倒。



麻理事手下的夫妻档演员，携手演出甜蜜音乐剧，正值宣传期却因暧昧照片而大吵一架，最后虽然夫妻之间误会冰释，但却也遭到对手繁星娱乐的煽动，於是夫妻档决定离开Method娱乐。新代表具海俊因此认为也必须挖角一位繁星娱乐的台柱，也就是演员金智勋。虽然千齐认与其他经纪人都认为难度超级高，於是具海俊祭出每人一千万奖金的激励方案！



千齐认真诚地接近了金智勋演员，并不偏不倚打中他心中的烦恼，也照事实演出，金智勋演员原本是家庭剧中非常受欢迎的演员，近年来透过电视剧《恶之花》转型为反派，在最近Netflix的《纸房子：韩国篇》也有令人印象深刻的演出。这样的演员就是在寻求自我的突破，千齐认也为他介绍了新的演出机会，令金智勋相当感激。



虽然千齐认用了一点小手段，在与金智勋谈话时直接被繁星娱乐的代表揭穿，谈判几乎破局，而Method具海俊也已经下达指令要千齐认走人！关键一分钟金智勋却来了电话，希望能与千齐认合作，逆转了结局。但具海俊不愧是一个事业家，请秘书与公司的菜鸟贤周（朱玄英饰）假装混熟套话，发现公司的张明爱理事几乎没什么产值，只是很资深德高望重，於是具海俊要她直接打包走人，令所有经纪人非常错愕！



麻理事面临太太提出离婚，甚至将房子出售，公司也成了别人的，一连串的打击让他内心很不好过，独自戴著耳机泡澡时，公司爱慕他的助理带著消防队破门而入，原来是因为联络不上麻理事，担心他就此寻短。麻理事看见为了他而担心并跑来的助理手上因跌倒受伤，心里很是感动，两人的恋情似乎渐渐展开了…



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