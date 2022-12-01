2022 MAMA完整獲獎名單出爐！超越4大獎全新「白金獎」誕生，防彈少年團狂攬6獎項成最大贏家

2022 MAMA大獎昨天在日本舉辦了第二場頒獎禮，頒發了年度歌手、年度專輯等重量級獎項，還新設「MAMA白金獎」表彰連續3年榮獲4項大賞的藝人。

頒獎禮第二天由朴寶劍擔任主持，防彈少年團在這天獲得年度歌手、年度專輯、年度全球偶像三個大賞，以及最佳男團和「MAMA白金獎」，加上前一天的Worldwide Fans' Choice獎，共將6個獎項攬入囊中。



「MAMA白金獎」是今年新設的獎項，頒獎對象是連續3年榮獲4項大賞的藝人，相當於「大賞之上的大賞」。 防彈少年團從2019到2021連續3年斬獲四大獎，從2017年開始從未缺席MAMA大賞名單，創造了Kpop全新記錄。

J-Hope在本屆MAMA獲得Culture & Style獎，作為防彈少年團代表領獎時表示：「2022年對我們而言是苦難和試煉，也讓我們尋找戰勝它的方法，經歷成長痛成為更加強大的七人。 最終領悟到我們幸福才能帶給大家愉悅的音樂。 現在大家和我們應該用信任團結在一起。 希望大家支持成員們的個人活動，防彈少年團一直在阿米身邊。」



本屆另一座大賞「年度歌曲」頒給了女團IVE《LOVE DIVE》。 IVE還獲得了年度新人獎和最佳舞蹈表演女團，領獎時感慨萬分，張元英致感謝詞時罕見地失去表情管理、淚灑舞台。



.@IVEstarship becomes the first non-big 3 Girl Group in HISTORY to win 'Song Of The Year (DAESANG)' at MAMA Awards



LOVE DIVE MAMA SOTY#IVEatMAMA #LOVEDIVE2ndSOTYpic.twitter.com/TiuvoaONPw — IVE Charts (@chartsive) November 30, 2022

此外BLACKPINK斬獲最佳女團、最佳音樂錄影帶，林英雄和TWICE娜璉分別獲得最佳男女歌手。 以下為2022 MAMA完整獲獎名單：

MAMA白金獎：防彈少年團

最佳年度歌手（大賞）：防彈少年團

最佳年度專輯（大賞）：《Proof》防彈少年團

最佳年度歌曲（大賞）：《LOVE DIVE》IVE

年度全球偶像（大賞）：防彈少年團

最佳男團：防彈少年團

最佳女團：BLACKPINK

最佳男歌手：林英雄

最佳女歌手：娜璉

最佳男新人：Xdinary Heroes



最佳女新人：IVE

最佳舞蹈表演男團：《HOT》 – SEVENTEEN

最佳舞蹈表演女團：《LOVE DIVE》 – IVE

最佳舞蹈表演SOLO：《That That （prod. & feat. SUGA）》 – PSY

最佳歌唱表演SOLO：《INVU》太妍

最佳歌唱表演組合： 《Still Life》BIGBANG



最佳合作：《That That》PSY、SUGA

最佳OST：《Love， Maybe》（《社內相親》原聲帶）MeloMance

最佳Hip Hop&城市音樂：《GANADARA （Feat. IU）》朴載範

最佳樂團表演： 《Happy Death Day》Xdinary Heroes

最佳音樂錄影帶：《Pink Venom》BLACKPINK



年度全球偶像（Worldwide Icon of the Year）：防彈少年團

最受歡迎亞洲藝人（Favorite Asian Artist）：JO1

最受歡迎女團：（G）I-DLE

最受歡迎男藝人、Culture & Style：J-Hope



最受歡迎組合、Chill Artist：Stray Kids

全球音樂潮流領袖獎：ZICO

最受歡迎新人獎（Favorite New Artist）： IVE、NMIXX、LE SSERAFIM、Kep1er

Worldwide Fans' Choice Top 10： Stray Kids、SEVENTEEN、TREASURE、TOMORROW X TOGETHER、GOT7、PSY、NCT DREAM、ENHYPEN、防彈少年團、BLACKPINK

Breakout Producer：閔熙珍 （NewJeans）

Inspiring Achievement：紫雨林

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