2022 MAMA完整獲獎名單出爐！超越4大獎全新「白金獎」誕生，防彈少年團狂攬6獎項成最大贏家

2022 MAMA大獎昨天在日本舉辦了第二場頒獎禮,頒發了年度歌手、年度專輯等重量級獎項,還新設「MAMA白金獎」表彰連續3年榮獲4項大賞的藝人。

頒獎禮第二天由朴寶劍擔任主持,防彈少年團在這天獲得年度歌手、年度專輯、年度全球偶像三個大賞,以及最佳男團和「MAMA白金獎」,加上前一天的Worldwide Fans' Choice獎,共將6個獎項攬入囊中。



「MAMA白金獎」是今年新設的獎項,頒獎對象是連續3年榮獲4項大賞的藝人,相當於「大賞之上的大賞」。 防彈少年團從2019到2021連續3年斬獲四大獎,從2017年開始從未缺席MAMA大賞名單,創造了Kpop全新記錄。

J-Hope在本屆MAMA獲得Culture & Style獎,作為防彈少年團代表領獎時表示:「2022年對我們而言是苦難和試煉,也讓我們尋找戰勝它的方法,經歷成長痛成為更加強大的七人。 最終領悟到我們幸福才能帶給大家愉悅的音樂。 現在大家和我們應該用信任團結在一起。 希望大家支持成員們的個人活動,防彈少年團一直在阿米身邊。」



本屆另一座大賞「年度歌曲」頒給了女團IVE《LOVE DIVE》。 IVE還獲得了年度新人獎和最佳舞蹈表演女團,領獎時感慨萬分,張元英致感謝詞時罕見地失去表情管理、淚灑舞台。



.@IVEstarship becomes the first non-big 3 Girl Group in HISTORY to win 'Song Of The Year (DAESANG)' at MAMA Awards



