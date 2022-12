(G)I-DLE 小娟 Diss《MAMA》歌词「特别创造的奖项我通通拒绝」网友反应两极化

11月30日是《2022 MAMA》举行的第二天,当天也有许多好看的舞台。

(G)I-DLE 带来精彩的表演,在〈MY BAG〉小娟的 Rap 歌词唱到:「今年又要颁什么奖呢 MAMA ?今年引起综合症的是谁你知道吧?特别创造的奖项通通拒绝。New Generation 现在吃下了新世代,I'm 25 I'm young and rich,靠我的实力来到这里,我们到底拥有多少好奇吧?I'll show you MY BAG。」当天 (G)I-DLE 获得最受喜爱女团奖。

舞台公开后,在韩国论坛 The qoo 引发热烈讨论,评论已经突破千。网友:「说实话,应该给(G)I-DLE一个大的」、「果然是田小娟」、「想起了GD,田小娟真的是天才」、「看Live时候怀疑自己的耳朵,太帅了」、「我觉得这是值得说的话...〈TOMBOY〉大受欢迎,却只关注第4代偶像们」、「因爲有成绩才能堂堂正正地说出那样的话啊」、「撕开了 这就是嘻哈」、「(G)I-DLE一直都做得很好」,不过也有网友表示:「中二」、「只记得她抄袭」、「综合症完全不知道」、「应该怪粉丝投票,Diss颁奖典礼干麻」、「如果真的表演拒绝获奖,那肯定就是经典了」等。



而 (G)I-DLE 今年3月发行正规一辑《I NEVER DIE》,主打歌〈TOMBOY〉在五大音源榜实时榜1位及日榜1位达成实时榜1位、日榜1位,取得出道后首次 Perfect All-Kill。今年10月发行迷你五辑《I love》,主打歌〈Nxde〉再次取得优异的成绩,成为出道后第二首 Perfect All-Kill 歌曲,也是目前为止唯一达成此成绩的女团。



