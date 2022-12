继BLACKPINK，Disney+还要推出Super Junior、BTS防弹少年团、NCT 127纪录片！

昨(31)日是Disney+一年一度的「亚太区内容发布会」,除了戏剧、电影与综艺节目,还有KPOP相关的多个纪录片即将在明年登场。

Disney+2021年曾推出BLACKPINK纪录片《BLACKPINK: The Movie》,庆祝BLACKPINK出道5周年,内容包含BLACKPINK私下练习的画面、从未曝光过的采访,还有十多场公演及BLACKPINK个人演唱会。



今年,Disney+再推出KPOP相关纪录片,包括出道17年韩流帝王Super Junior的《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》(last man standing有屹立不摇之意),要深入了解SUPER JUNIOR,看他们是如何创造传奇,及其成功的幕后点滴。



Disney+今年曾推出《BTS 防弹少年团:PERMISSION TO DANCE ON STAGE - 洛杉矶》演唱会实录,明年要带来《BTS MONUMENTS: BEYOND THE STAR》,将BTS防弹少年团成员们的真实面貌展现出来,包含他们的9年来成长历程与音乐故事。除此之外还有BTS的j-hope也有个人纪录片,《j-hope个人专辑幕后花絮》(暂名)。



Super Junior的师弟团NCT 127则推出《NCT 127: The Lost Boys》,将以NCT 127 2022到2023年於韩国、日本、北美等地的世界巡回演唱会,从Mark、Johnny与悠太的视角回顾团体5年来的成长故事。



无论是Super Junior、BTS或NCT 127的粉丝,获知消息都相当兴奋,不过得耐心等待节目上线。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻