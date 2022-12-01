泫雅SNS大量删除与Dwan合影，两人可能早在8月感情就出现裂缝！泫雅曾说：你应该问他

无论是认爱还是分手，泫雅一直都是酷酷的态度。

一直不惧他人目光，互相勇敢示爱的爱豆界代表CP泫雅和Dawn在11月的最后一天官宣分手，泫雅通过个人SNS言简意赅地表示：「分手了，今后决定做回好朋友，好同事，感谢大家一直以来的支持」。 随后Dwan点赞了这条内容，承认两人分手。



娱乐圈了很少有人能够如此大大方方、坦坦荡荡地公开分手事实，大多时候都是网友和媒体通过例如取关SNS账号等蛛丝马迹猜测之后，再向正主确认。 网友和媒体未在之前嗅到一丝两人分手的味道，只因泫雅和Dwan的SNS里始终都有对方的身影。 到目前为止两人SNS依旧是互关关系，只是泫雅删掉了不少之前与Dwan的亲密合照，只保留了两人合作舞台照片，而Dwan则保持著之前的状态。



他俩宣布分手另不少粉丝震惊，毕竟今年2月Dwan送了戒指给泫雅，外界也默认这是在求婚，一度引爆两人何时结婚的猜测。 从交往开始，泫雅和Dwan从未避讳过任何人，经常在SNS上放闪，粉丝们也习惯了两人在舞台上的各种甜蜜行为，谁看了都忍不住夸一句「果然真CP最甜」。

随著两人分手事实的公开，韩媒察觉其实早在8月他俩可能就在闹分手。 8月泫雅做客了Rapper李泳知的网综《虽然没准备什么菜》，泫雅表示：「出道15年，有一半的时间都是和Dwan一起度过的。」 李泳知想要听更详细的内容，却被泫雅的一句「这个你要问他（Dwan）」挡回。 接著李泳知又问：「有没有厌倦的感觉？」 泫雅回答：「不想再讨论这个问题了，好烦哦。」



泫雅和Dwan从2016年在一起，6年的时间说长不长说短也不断，加上此前已经送戒指「求婚」，两人突然分手另很多歌迷感到惋惜。

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