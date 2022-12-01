繼BLACKPINK，Disney+還要推出Super Junior、BTS防彈少年團、NCT 127紀錄片！

昨（31）日是Disney+一年一度的「亞太區內容發布會」，除了戲劇、電影與綜藝節目，還有KPOP相關的多個紀錄片即將在明年登場。

Disney+2021年曾推出BLACKPINK紀錄片《BLACKPINK: The Movie》，慶祝BLACKPINK出道5週年，內容包含BLACKPINK私下練習的畫面、從未曝光過的採訪，還有十多場公演及BLACKPINK個人演唱會。



今年，Disney+再推出KPOP相關紀錄片，包括出道17年韓流帝王Super Junior的《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》（last man standing有屹立不搖之意），要深入了解SUPER JUNIOR，看他們是如何創造傳奇，及其成功的幕後點滴。



Disney+今年曾推出《BTS 防彈少年團：PERMISSION TO DANCE ON STAGE - 洛杉磯》演唱會實錄，明年要帶來《BTS MONUMENTS: BEYOND THE STAR》，將BTS防彈少年團成員們的真實面貌展現出來，包含他們的9年來成長歷程與音樂故事。除此之外還有BTS的j-hope也有個人紀錄片，《j-hope個人專輯幕後花絮》（暫名）。



Super Junior的師弟團NCT 127則推出《NCT 127: The Lost Boys》，將以NCT 127 2022到2023年於韓國、日本、北美等地的世界巡迴演唱會，從Mark、Johnny與悠太的視角回顧團體5年來的成長故事。



無論是Super Junior、BTS或NCT 127的粉絲，獲知消息都相當興奮，不過得耐心等待節目上線。

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