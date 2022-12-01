好期待！Disney+公开《Moving》、《最恶的恶》、《说是爱情》剧照，陆续於明年（2023年）首播

赵寅成X韩孝周X柳承龙《Moving》、池昌旭X魏嘏隽X林世美《最恶的恶》、金英光X李圣经《说是爱情》，这三部都必追吧？

串流平台「Disney+」陆续开发各种题材的原创韩剧，继丁海寅、高庚杓、金慧峻主演的《异感追击：连瞳》，及崔岷植、孙锡求、李东辉、许城泰主演的《地下菁英》后，《Moving》、《最恶的恶》、《说是爱情》也将展开宣传活动，陆续於明年（2023年）公开。







▲《Moving》：赵寅成、韩孝周、柳承龙等主演

改编自同名网漫，是一部超能力动作英雄作品。描述隐藏自己的超能力而生活至今的孩子们，以及隐瞒过往痛苦秘密的父母们，如何一同面对超越时代的巨大危机。由《尸战朝鲜》导演朴仁济执导，赵寅成与韩孝周将在剧中饰演拥有超能力的「夫妻」。





▲《最恶的恶》：池昌旭、魏嘏隽、林世美等主演

这是一部犯罪动作电视剧，描述为了把中、日、韩毒品买卖集团一网打尽，而在韩国首尔展开的搜查故事。池昌旭饰演爲了毒品调查而潜入组织的警察「姜俊模」，魏嘏隽饰演新兴犯罪组织的老板「郑基哲」，林世美饰演参与毒品调查的警察兼姜俊模的妻子「刘义贞」。





▲《说是爱情》：金英光、李圣经等主演

这是一部令人动容且心动的浪漫爱情剧，描述一对男女因仇恨产生纠葛，却放下复仇、开始互相理解对方的艰难困境。金英光饰演工作狂「韩东振」，当他因爱受伤、忍受孤独的日子里，遇到为了复仇而和他纠缠在一起的女子「宇宙」；李圣经饰演「申宇宙」，她要向影响自己家庭甚至是整个人生的韩东振报复，但在逐渐了解韩东镇后却下不了手，反而对他出现不同情感而陷入混乱中。

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