TXT休宁凯＆Kep1er休宁巴依叶MAMA舞台相遇，兄妹互动让网大喊：「kiyo！！！」

吃可爱长大的吧~

在演艺圈中超吸睛的偶像兄妹档-TXT休宁凯和Kep1er休宁巴依叶,两人的混血五官与神似外貌,让这对兄妹获得许多关注!今年TXT在海内外活动频繁、才刚出席全美音乐奖,作为今年代表出席的韩团,TXT从红毯到现场表现备受注目!



而今年兄妹档在MAMA颁奖典礼相遇,各自展现出色表演,让现场大饱眼福!在以团体Kep1er出道前,休宁巴依叶参选选秀节目《Girls Planet 999》,经历残酷赛制与艰辛训练,终於顺利出道!哥哥休宁凯当时已成名,在妹妹努力备赛时表示:「希望她能顺利出道、未来在舞台上相见吧!」而今兄妹俩真的在MAMA舞台相遇,让粉丝超开心!



