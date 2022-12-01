TXT休宁凯＆Kep1er休宁巴依叶MAMA舞台相遇，兄妹互动让网大喊：「kiyo！！！」

吃可爱长大的吧～

在演艺圈中超吸睛的偶像兄妹档－TXT休宁凯和Kep1er休宁巴依叶，两人的混血五官与神似外貌，让这对兄妹获得许多关注！今年TXT在海内外活动频繁、才刚出席全美音乐奖，作为今年代表出席的韩团，TXT从红毯到现场表现备受注目！



而今年兄妹档在MAMA颁奖典礼相遇，各自展现出色表演，让现场大饱眼福！在以团体Kep1er出道前，休宁巴依叶参选选秀节目《Girls Planet 999》，经历残酷赛制与艰辛训练，终於顺利出道！哥哥休宁凯当时已成名，在妹妹努力备赛时表示：「希望她能顺利出道、未来在舞台上相见吧！」而今兄妹俩真的在MAMA舞台相遇，让粉丝超开心！



hiyyih and huening kai seeing each other on stage and on awarding shows is just so precious pic.twitter.com/QPNnqWGKJa — andree (@yeonfarie) November 29, 2022

休宁凯作为哥哥，常已行动力挺妹妹，两人常合体跳Kep1er舞蹈挑战，而这次在MAMA舞台上，粉丝捕捉到两人同台反应，在表演结束时，两人开心碰面，眼睛里都是笑意，让大家觉得超可爱！兄妹感情超好呀～



Flooding with tears this clip is fckin emotional to meim so proud of both of them#HUENING_BAHIYYIH #휴닝바히에 #HUENINGKAIpic.twitter.com/kWcLxBKO6R — 히에의 사랑 (@bahi_yyih2111) November 29, 2022

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