TXT休寧凱＆Kep1er休寧巴依葉MAMA舞台相遇，兄妹互動讓網大喊：「kiyo！！！」

吃可愛長大的吧~

在演藝圈中超吸睛的偶像兄妹檔-TXT休寧凱和Kep1er休寧巴依葉,兩人的混血五官與神似外貌,讓這對兄妹獲得許多關注!今年TXT在海內外活動頻繁、才剛出席全美音樂獎,作為今年代表出席的韓團,TXT從紅毯到現場表現備受注目!



而今年兄妹檔在MAMA頒獎典禮相遇,各自展現出色表演,讓現場大飽眼福!在以團體Kep1er出道前,休寧巴依葉參選選秀節目《Girls Planet 999》,經歷殘酷賽制與艱辛訓練,終於順利出道!哥哥休寧凱當時已成名,在妹妹努力備賽時表示:「希望她能順利出道、未來在舞台上相見吧!」而今兄妹倆真的在MAMA舞台相遇,讓粉絲超開心!



hiyyih and huening kai seeing each other on stage and on awarding shows is just so precious pic.twitter.com/QPNnqWGKJa