TXT休寧凱＆Kep1er休寧巴依葉MAMA舞台相遇，兄妹互動讓網大喊：「kiyo！！！」

吃可愛長大的吧～

在演藝圈中超吸睛的偶像兄妹檔－TXT休寧凱和Kep1er休寧巴依葉，兩人的混血五官與神似外貌，讓這對兄妹獲得許多關注！今年TXT在海內外活動頻繁、才剛出席全美音樂獎，作為今年代表出席的韓團，TXT從紅毯到現場表現備受注目！



而今年兄妹檔在MAMA頒獎典禮相遇，各自展現出色表演，讓現場大飽眼福！在以團體Kep1er出道前，休寧巴依葉參選選秀節目《Girls Planet 999》，經歷殘酷賽制與艱辛訓練，終於順利出道！哥哥休寧凱當時已成名，在妹妹努力備賽時表示：「希望她能順利出道、未來在舞台上相見吧！」而今兄妹倆真的在MAMA舞台相遇，讓粉絲超開心！



hiyyih and huening kai seeing each other on stage and on awarding shows is just so precious pic.twitter.com/QPNnqWGKJa — andree (@yeonfarie) November 29, 2022

休寧凱作為哥哥，常已行動力挺妹妹，兩人常合體跳Kep1er舞蹈挑戰，而這次在MAMA舞台上，粉絲捕捉到兩人同台反應，在表演結束時，兩人開心碰面，眼睛裡都是笑意，讓大家覺得超可愛！兄妹感情超好呀～



Flooding with tears this clip is fckin emotional to meim so proud of both of them#HUENING_BAHIYYIH #휴닝바히에 #HUENINGKAIpic.twitter.com/kWcLxBKO6R — 히에의 사랑 (@bahi_yyih2111) November 29, 2022

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