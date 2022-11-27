「国家之光！」BTS柾国世足表演太精彩，韩网友发现乔丹国王子转发，论坛回响超激动！

柾国改写历史！

BTS不只收获广大欧美、好莱坞大咖粉丝，现在连阿拉伯王子都成为阿米！睽违4年开踢的世界足球杯，在今年请到防弹少年团成员－柾国进行开幕表演，在释出消息时即引来许多关注，在拍摄宣传片时就有不少当地粉丝兴奋录下画面分享，而今音乐宣传片已正式上线！



柾国在开幕表演上演唱的歌曲《Dreamers》，是和阿拉伯知名制作人兼歌手Fahad Al Kubaisi合作，饱满的节奏富含满满动力，带来充满希望的想像，柾国以宏亮的歌声及舞步征服世足舞台，而今甚至再成为全球关注焦点，表演上传不到几小时即破百万，至今已达千万人次观看、目前仍是全球发烧影片！



不只如此，更让韩国网友惊讶的，是连约旦国王储－海珊王子都去看柾国表演！且还分享现场影片到IG上，原先大家还怀疑只是网路撷取的影片，但事后发现他人在现场，让大家感叹：柾国是国家之光！也让阿米们都骄傲感叹：当年害羞地忙内长大了！



The Crown Prince of Jordan, Hussein bin Abdullah II, shared Jungkook’s FIFA Opening Performance on his IG story!

pic.twitter.com/RW8EeoEkFx — ۟ (@glosstannies) November 23, 2022

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