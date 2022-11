「国家之光！」BTS柾国世足表演太精彩，韩网友发现乔丹国王子转发，论坛回响超激动！

柾国改写历史!

BTS不只收获广大欧美、好莱坞大咖粉丝,现在连阿拉伯王子都成为阿米!睽违4年开踢的世界足球杯,在今年请到防弹少年团成员-柾国进行开幕表演,在释出消息时即引来许多关注,在拍摄宣传片时就有不少当地粉丝兴奋录下画面分享,而今音乐宣传片已正式上线!



柾国在开幕表演上演唱的歌曲《Dreamers》,是和阿拉伯知名制作人兼歌手Fahad Al Kubaisi合作,饱满的节奏富含满满动力,带来充满希望的想像,柾国以宏亮的歌声及舞步征服世足舞台,而今甚至再成为全球关注焦点,表演上传不到几小时即破百万,至今已达千万人次观看、目前仍是全球发烧影片!



不只如此,更让韩国网友惊讶的,是连约旦国王储-海珊王子都去看柾国表演!且还分享现场影片到IG上,原先大家还怀疑只是网路撷取的影片,但事后发现他人在现场,让大家感叹:柾国是国家之光!也让阿米们都骄傲感叹:当年害羞地忙内长大了!



The Crown Prince of Jordan, Hussein bin Abdullah II, shared Jungkook’s FIFA Opening Performance on his IG story!

