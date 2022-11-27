让韩国网友分心的乌拉圭教练！卡达世足乌拉圭教练太帅上热搜，但又被说「想看他挫败」XD

2022卡达世界杯足球赛如火如荼举行中，还记得24日精彩的乌拉圭韩国之战吗？当天除了赛况激烈之外，乌拉圭教练意外成为众人焦点！

当天比赛，乌拉圭总教练迪亚哥阿隆索（Diego Alonso）很快成为韩国观众看球之外的焦点登上推特热搜，好几篇他的场边画面截图达到上千甚至破万转推，多在称赞他很帅、很性感，西装搭小白鞋的穿衣时尚也被推崇，当天他被球击中帅气脸庞的画模样也被撷取流传。



但搞笑的是，‎Theqoo论坛‎有网友说「想看他挫败的脸」、「想看他哭的样子」、「想看他一边生气一边解领带」，看来韩国网友们在欣赏敌对帅气脸庞的同时，还是坚守自己国家队球迷的身分啊！也有网友拿自家‎9号选手曹圭成比较，觉得不输乌拉圭教练。



出身乌拉圭的迪亚哥阿隆索现年47岁，职业生涯效力过乌拉圭、西班牙、中国等足球俱乐部，是1999年美洲杯乌拉圭国家队夺得亚军的班底。2011年转为教练后在乌拉圭、巴拉圭、墨西哥等俱乐部都执教过，去年底始任命为乌拉圭国家队总教练。



虽然有传闻他是「中年单身」，但昨（26）日已有网友疑似翻出他的全家福照，推翻了传闻。



或许有些网友听见他并非单身而心碎了，不过小编文末还是附上教练的个人IG，再将乌拉圭国家队官方拍下的帅照分享给各位～！

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究