「國家之光！」BTS柾國世足表演太精彩，韓網友發現喬丹國王子轉發，論壇回響超激動！

柾國改寫歷史！

BTS不只收穫廣大歐美、好萊塢大咖粉絲，現在連阿拉伯王子都成為阿米！睽違4年開踢的世界足球盃，在今年請到防彈少年團成員－柾國進行開幕表演，在釋出消息時即引來許多關注，在拍攝宣傳片時就有不少當地粉絲興奮錄下畫面分享，而今音樂宣傳片已正式上線！



柾國在開幕表演上演唱的歌曲《Dreamers》，是和阿拉伯知名製作人兼歌手Fahad Al Kubaisi合作，飽滿的節奏富含滿滿動力，帶來充滿希望的想像，柾國以宏亮的歌聲及舞步征服世足舞台，而今甚至再成為全球關注焦點，表演上傳不到幾小時即破百萬，至今已達千萬人次觀看、目前仍是全球發燒影片！



不只如此，更讓韓國網友驚訝的，是連約旦國王儲－海珊王子都去看柾國表演！且還分享現場影片到IG上，原先大家還懷疑只是網路擷取的影片，但事後發現他人在現場，讓大家感嘆：柾國是國家之光！也讓阿米們都驕傲感嘆：當年害羞地忙內長大了！



The Crown Prince of Jordan, Hussein bin Abdullah II, shared Jungkook’s FIFA Opening Performance on his IG story!

pic.twitter.com/RW8EeoEkFx — ۟ (@glosstannies) November 23, 2022

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