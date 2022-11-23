KARA出演《文明特急》直播经典歌曲串烧嗨翻！更要出击《IU的调色盘》与《认识的哥哥》

睽违7年半，KARA本月29日将携15周年纪念专辑《MOVE AGAIN》回归，目前已开始受邀各大综艺节目。

KARA 18日已来到YouTube频道《文明特急》，节目录制完毕便来场快闪直播，成员们和主持人JaeJae热舞KARA名曲，整场串烧气氛非常嗨，根本就在KTV！网友们在聊天室谈论也相当热闹，多在感动KARA合体、是自己的青春啊！



由於现在的五人体算是两代成员集合，包含原本的朴奎利、韩升延、妮可与姜知英，还有在妮可与姜知英退出之后才加入的许龄智，五人「跨代」一同表演歌曲串烧别具意义，一些网友特别留言称赞许龄智舞蹈记得比姐姐们还好呢！

▼串烧歌曲包括〈Mister〉、〈Rock U〉、〈Jumping〉、〈STEP〉、〈Mamma Mia〉、〈Lupin〉（已定位14:24）



KARA出演的《文明特急》将在12月1日正式播出。此外，KARA也将出演IU的YouTube频道节目《IU的调色盘》（IU的Palette），以及JTBC《认识的哥哥》。网友知道KARA将和IU同场后，很是期待双方互换歌曲演唱，也有网友提起IU与妮可曾共同担任《英雄豪杰》节目班底，她们俩与已故的KARA成员具荷拉也一起主持过《人气歌谣》。



▼妮可、IU与具荷拉2011~2012曾共同主持《人气歌谣》



还有一个今（23）日最新消息，KARA 29日回归的首个舞台在2022 MAMA AWARDS，除了新歌之外还会演唱〈Lupin〉、〈Mister〉与〈STEP〉，预计将掀起KPOP粉丝回忆杀。



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