最帅的「脑神经科学家」来啦！新剧《头脑共助》郑容和剧照公开，为了角色还减肥了

KBS新剧《头脑共助》由郑容和、车太铉、郭善英、芮智媛主演。

讲述天才脑神经科学家「申河路」和虽然吊儿郎当但善良的刑警「金明世」，爲解决各种事件和事故而展开特别合作的故事。



今日（23日）公开首版剧照，郑容和饰演脑神经科学家「申河路」，是他为了自己的项目正在对大脑进行尸检的场面，穿著手术服、戴著护目镜，犀利的眼神，展现专业的大脑科学家的面貌。另一组剧照中，则是他用冷冰冰的表情凝视著某人，让人好奇不已。



而郑容和也发表感想：「有机会以充满魅力和有趣的剧本进行专家演技，所以怀著喜悦的心情参加演出。申河路是非常敏感的角色，所以比平时减轻了体重，为了更加突出外在敏感的一面而努力。」他还说道：「虽然有很多调查剧，但是将脑科学讲成有趣、通俗易懂的电视剧还是第一次。故事真的很好，充满有趣的素材，希望大家多多关注和喜爱。」



制作公司也表示：「郑容和爲了『申河路』这个角色，竭尽全力进行演技变身，观众们一定都会大吃一惊。希望大家多多期待郑容和在《头脑共助》中，展现之前从未见过的气场和魔性魅力。」让人更加期待这次的角色呢！



另外，《头脑共助》由《天命：朝鲜版逃亡者故事》、《Okay！光姐妹》李振书导演执导，《Drama Special－摇滚 Rock 乐》朴京善编剧执笔，预计在明年1月2日播出。

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