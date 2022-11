GOT7 Jackson上节目谈近期身心状况：因生活不断重复而迷失，曾发文引粉丝担心心理状况

最近感觉很辛苦呀!

JYP旗下男团GOT7成员Jackson(王嘉尔),拥有超帅高颜值,甚至还有壮到不行的六块肌,粉丝遍布海内外,今年登上美国Coachella音乐节表演嗨翻全场,气氛火热至极、王嘉尔甚至还直接脱掉上衣大露腹肌,舞台魅力超强直接征服全场!



作为全球巨星,Jackson海内外行程满满,最近发行新专辑《MAGIC MAN》,更是忙上加忙。而数月前Jackson在个人社群上发文写道:「我需要变更好,更好还要再好」,神秘的文字引来不少关注,粉丝也担心是否拚过了头、身心状况不佳?



I just need to be better. Better and better

最近Eric Nam节目邀来Jackson做嘉宾,两人深入聊了许多深层话题,其中包含最近的心理状态。Jackson表示:「有段时间很低迷...每天日复一日」、甚至说:「要完成梦想,不能依赖任何人!」沉重的一席话,让人不禁想Jackson这些年究竟经历了什么?不过幸好,如今他以健康的姿态出现在粉丝面前!



从Jackson的话可以知道,他是一个自我要求极高的人。先前在社群浮出水面、和粉丝互动时,有位粉丝写下:你是我努力的目标!看著你努力也会激励我要加油!而除了向粉丝表达感谢,也表示「我还努力的不够多」自我标准真的超高!



Not working hard enough, but thanks for bring here with me and i hope u aiming at ur dream too, u have me here with u , always supporting u ! Believe urself, and trust ur gut feeling. Dont rely on people cuz it’s ur dream. Not their dream