GOT7 Jackson上节目谈近期身心状况：因生活不断重复而迷失，曾发文引粉丝担心心理状况

最近感觉很辛苦呀！

JYP旗下男团GOT7成员Jackson（王嘉尔），拥有超帅高颜值，甚至还有壮到不行的六块肌，粉丝遍布海内外，今年登上美国Coachella音乐节表演嗨翻全场，气氛火热至极、王嘉尔甚至还直接脱掉上衣大露腹肌，舞台魅力超强直接征服全场！



作为全球巨星，Jackson海内外行程满满，最近发行新专辑《MAGIC MAN》，更是忙上加忙。而数月前Jackson在个人社群上发文写道：「我需要变更好，更好还要再好」，神秘的文字引来不少关注，粉丝也担心是否拚过了头、身心状况不佳？



I just need to be better.

Better and better — Jackson Wang (@JacksonWang852) February 4, 2022

最近Eric Nam节目邀来Jackson做嘉宾，两人深入聊了许多深层话题，其中包含最近的心理状态。Jackson表示：「有段时间很低迷...每天日复一日」、甚至说：「要完成梦想，不能依赖任何人！」沉重的一席话，让人不禁想Jackson这些年究竟经历了什么？不过幸好，如今他以健康的姿态出现在粉丝面前！



从Jackson的话可以知道，他是一个自我要求极高的人。先前在社群浮出水面、和粉丝互动时，有位粉丝写下：你是我努力的目标！看著你努力也会激励我要加油！而除了向粉丝表达感谢，也表示「我还努力的不够多」自我标准真的超高！



Not working hard enough, but thanks for bring here with me and i hope u aiming at ur dream too, u have me here with u , always supporting u ! Believe urself, and trust ur gut feeling. Dont rely on people cuz it’s ur dream. Not their dream — Jackson Wang (@JacksonWang852) October 10, 2022

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