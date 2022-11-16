「酒鬼山野女人们」？《酒都女2》李先彬、韩善伙、郑恩地全追随崔始源朝自然人发展XD

《酒鬼都市女人们2》先前发布的首支预告表达了女主角们睽违一年即将「再疯一回」，而二支预告疯狂程度不遑多让，透露了她们将前往山居。

*前情提要：



预告部分片段彷佛《山友都市女人们》似的，不过三个女人安昭熙、韩智妍与姜芝久（李先彬、韩善伙、郑恩地饰演）不只是要登山，而是要在山上扎营展开山居生活。



比起第一季，姜北久（崔始源 饰）的颓废造型更上层楼，崔始源粉丝们都觉得又好笑又期待呢！姜北久遇见女人们询问：「所以才来这座山吗？」难不成女人们是为了寻找消失的姜北久才上山？到底是为了什么从都市女人摇身一变朴素的山野女人？姜北久又是遇到什么打击也上山了？



后半段预告久女人们开始了更多挑战，不过都离不开酒、吃和疯。韩智妍还重现一年前吃鸡脚的激动「超――长赞叹音」。



《酒鬼都市女人们2》就在下月9日观众见面！快来看预告先过过瘾吧！（还有官方制作的一年前一年后对比影片）





*编按：标题「自然人」指在山上自给自足的人，照崔始源的程度……称「野人」好像也可以XD

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