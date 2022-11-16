「赫海CP」蜜月双人照大公开！银赫Vlog透露遇到科摩多龙，东海吓到把他关在外面XD

「赫海CP」Super Junior D&E前阵子受邀旅游节目《The Travelog》前往峇里岛「蜜月旅行」，两人别扭却又幸福(?)的模样让不少粉丝看了很开心。

*前情提要：





由於东海与银赫仅PO出各自独照，让网友忍不住将他们P在一起！隔了一个多月之后，电视台SBS FIL终於在官方Twitter释出两人合照，引起千则转推！（各位快手刀储存～）

▼网友巧手将两人个人照P成双人照



▼官方释出双人照



银赫YouTube频道几日前也公开了峇里岛之行Vlog，不仅有Room Tour（房间参观），还分享了自己夜泳、吃宵夜的场面。有趣的是，赫海和工作人员曾在房间里一同撞见「科摩多龙」在池边现身，银赫为了拍得更清楚走出房间，结果东海不晓得是太害怕还是太调皮，干脆把门关起来，严守自己的安全不管银赫死活XDD。



后来有饭店人员出现，银赫马上对他说：「我看到科摩多龙了！」不过饭店人员很淡定回应：「科摩多龙？蜥蜴吗？是的，他们经常从后院出来。」事后银赫看著网路上资料察觉根本不是科摩多龙，笑出来：「不是科摩多龙，科摩多龙看起来更可怕。」



粉丝们很喜欢银赫如此分享生活，纷纷留言为他、为Super Junior应援，其中也有粉丝说明那不是「科摩多龙」，是同为巨蜥的「BIAWAK」，峇厘岛人称之「ALU」，并希望银赫有机会能再到峇厘岛玩。

▼银赫峇里岛之行Vlog（可开启英文字幕→自动翻译→中文）



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻