GOT7 Jackson上節目談近期身心狀況：因生活不斷重複而迷失，曾發文引粉絲擔心心理狀況

最近感覺很辛苦呀！

JYP旗下男團GOT7成員Jackson（王嘉爾），擁有超帥高顏值，甚至還有壯到不行的六塊肌，粉絲遍布海內外，今年登上美國Coachella音樂節表演嗨翻全場，氣氛火熱至極、王嘉爾甚至還直接脫掉上衣大露腹肌，舞台魅力超強直接征服全場！



作為全球巨星，Jackson海內外行程滿滿，最近發行新專輯《MAGIC MAN》，更是忙上加忙。而數月前Jackson在個人社群上發文寫道：「我需要變更好，更好還要再好」，神秘的文字引來不少關注，粉絲也擔心是否拚過了頭、身心狀況不佳？



I just need to be better.

Better and better — Jackson Wang (@JacksonWang852) February 4, 2022

最近Eric Nam節目邀來Jackson做嘉賓，兩人深入聊了許多深層話題，其中包含最近的心理狀態。Jackson表示：「有段時間很低迷...每天日復一日」、甚至說：「要完成夢想，不能依賴任何人！」沉重的一席話，讓人不禁想Jackson這些年究竟經歷了什麼？不過幸好，如今他以健康的姿態出現在粉絲面前！



從Jackson的話可以知道，他是一個自我要求極高的人。先前在社群浮出水面、和粉絲互動時，有位粉絲寫下：你是我努力的目標！看著你努力也會激勵我要加油！而除了向粉絲表達感謝，也表示「我還努力的不夠多」自我標準真的超高！



Not working hard enough, but thanks for bring here with me and i hope u aiming at ur dream too, u have me here with u , always supporting u ! Believe urself, and trust ur gut feeling. Dont rely on people cuz it’s ur dream. Not their dream — Jackson Wang (@JacksonWang852) October 10, 2022

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