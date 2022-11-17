每一张都适合做手机桌布♥ BTS防弹少年团JIN海上写真：又一名军装男神诞生！

快来接受防弹少年团大哥JIN的美颜暴击！

16日，防弹少年团在官方Twitter上公开了成员JIN的写真影片，本次的写真为「Me， Myself， and Jin-Sea of JIN island」，为了迎合大海的风格，JIN化身为海军和海盗，两种魅力的他帅得让人无法直视。



JIN穿著以蓝、白为主调的军装制服，上半身一件蓝色制服，点缀著两排银色纽扣，带有肩章和领花，很有复古的独特气质。 下身则是一条白色西装裤，这身LOOK一身正气，散发出淩厉感，尤其是内搭白衬衫真的是所有制服控的福音呀，360°无死角的帅气！



「海盗版」LOOK主打黑白风，JIN穿著白色衬衣搭配黑色马甲，头上戴著黑色头巾，金属链条随意垂下，在JIN神秘而又清冷的气息之下，连黑白经典色系的搭配都显得野性起来。



谁看了不说一句太帅了，根本抵抗不了帅哥的高颜值好不好！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻