每一张都适合做手机桌布♥ BTS防弹少年团JIN海上写真：又一名军装男神诞生！

快来接受防弹少年团大哥JIN的美颜暴击!

16日,防弹少年团在官方Twitter上公开了成员JIN的写真影片,本次的写真为「Me, Myself, and Jin-Sea of JIN island」,为了迎合大海的风格,JIN化身为海军和海盗,两种魅力的他帅得让人无法直视。



JIN穿著以蓝、白为主调的军装制服,上半身一件蓝色制服,点缀著两排银色纽扣,带有肩章和领花,很有复古的独特气质。 下身则是一条白色西装裤,这身LOOK一身正气,散发出淩厉感,尤其是内搭白衬衫真的是所有制服控的福音呀,360°无死角的帅气!



