每一張都適合做手機桌布♥ BTS防彈少年團JIN海上寫真：又一名軍裝男神誕生！

快來接受防彈少年團大哥JIN的美顏暴擊!

16日,防彈少年團在官方Twitter上公開了成員JIN的寫真影片,本次的寫真為「Me, Myself, and Jin-Sea of JIN island」,為了迎合大海的風格,JIN化身為海軍和海盜,兩種魅力的他帥得讓人無法直視。



JIN穿著以藍、白為主調的軍裝制服,上半身一件藍色制服,點綴著兩排銀色紐扣,帶有肩章和領花,很有復古的獨特氣質。 下身則是一條白色西裝褲,這身LOOK一身正氣,散發出淩厲感,尤其是內搭白襯衫真的是所有制服控的福音呀,360°無死角的帥氣!



