每一張都適合做手機桌布♥ BTS防彈少年團JIN海上寫真：又一名軍裝男神誕生！

快來接受防彈少年團大哥JIN的美顏暴擊！

16日，防彈少年團在官方Twitter上公開了成員JIN的寫真影片，本次的寫真為「Me， Myself， and Jin-Sea of JIN island」，為了迎合大海的風格，JIN化身為海軍和海盜，兩種魅力的他帥得讓人無法直視。



JIN穿著以藍、白為主調的軍裝制服，上半身一件藍色制服，點綴著兩排銀色紐扣，帶有肩章和領花，很有復古的獨特氣質。 下身則是一條白色西裝褲，這身LOOK一身正氣，散發出淩厲感，尤其是內搭白襯衫真的是所有制服控的福音呀，360°無死角的帥氣！



「海盜版」LOOK主打黑白風，JIN穿著白色襯衣搭配黑色馬甲，頭上戴著黑色頭巾，金屬鏈條隨意垂下，在JIN神秘而又清冷的氣息之下，連黑白經典色系的搭配都顯得野性起來。



誰看了不說一句太帥了，根本抵抗不了帥哥的高顏值好不好！

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