「国民三胞胎」已是国小4年级学生，性格截然不同！宋一国：大韩已有女友～

宋一国公开了「国民三胞胎」大韩、民国、万岁的近况。

宋家三胞胎因育儿综艺《超人回来了》而被广大观众所熟知，不仅在韩国，乃至全亚洲都有他们的姨母粉。 推出节目之后，爸爸宋一国偶尔通过SNS分享三个儿子的状况，也引来无数留言和点赞，姨母粉们十分关心孩子们的生活。

出道24年的宋一国首次亮相综艺节目《Radio Star》，主持人们十分好奇三胞胎的近况。 宋一国透露：「他们已经是国小4年级了，鞋子要买265mm，身高差不多160cm左右。」从公开的照片来看三胞胎完全是等比例长大，五官完全没变，只有身高变了。 大哥大韩依旧沉稳，二哥民国还是那样机灵聪慧，万岁也依然古灵精怪。



宋一国还称：「他们没有手机，脖子上挂的是无线电，目前也没有打算给他们买手机，3个人还是朋友的感觉，一起玩，还没觉得手机有多大用处。 」



从小就个性截然不同的三胞胎长大了也是一样，宋一国介绍儿子们的性格，说道：「大韩是军事迷，而且有女友了。 民国之前说我都长白头发了，我就告诉他全是因为为他们操心，他居然说'所以奶奶才那么多白头发啊'。 」

看到大韩、民国、万岁有在好好长大，姨母粉们表示很欣慰。



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