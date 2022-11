好友宇宙扩张中！BTS V被发现带柾国跟好友崔宇植出游，网友发现直表示：超兴奋～

Wooga家族要多新成员吗?

韩国演艺圈中著名的好友团「Wooga家族」,集结朴叙俊、崔宇植、朴炯植、V金泰亨及Peakboy数人,不只是知名艺人,私下更是超级好友!大家时常相约出游、有人出新作品时,也一定大力支持,就这样彼此扶持、一起在艺界打拚,而几人的友情更促成综艺《In The Soop:友谊之旅》的诞生~大男孩们治愈逗趣的互动真的超可爱!



最近有人发现,好友团里的BTS V和崔宇植一同出游,而且还带上防弹少年团忙内成员柾国!几个人一起去玩保龄球、享受愉快的夜晚。虽然行程低调保密,但还是被眼尖的网友发现了,从场地的照片看来超级奢华呀!



Taekook, Taehyung's friend actor Choi Wooshik (Wooga Squad) and his brother were at the Smashing Bowl (Bowling Alley). One day ago Wooshik's brother posted these photos on his Instagram account!



Once again we see Jungkook having a great time with Taehyung's Wooga Squad friends. pic.twitter.com/C56BUT8pAV