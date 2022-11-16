好友宇宙扩张中！BTS V被发现带柾国跟好友崔宇植出游，网友发现直表示：超兴奋～

Wooga家族要多新成员吗？
韩国演艺圈中著名的好友团「Wooga家族」，集结朴叙俊、崔宇植、朴炯植、V金泰亨及Peakboy数人，不只是知名艺人，私下更是超级好友！大家时常相约出游、有人出新作品时，也一定大力支持，就这样彼此扶持、一起在艺界打拚，而几人的友情更促成综艺《In The Soop：友谊之旅》的诞生～大男孩们治愈逗趣的互动真的超可爱！
最近有人发现，好友团里的BTS V和崔宇植一同出游，而且还带上防弹少年团忙内成员柾国！几个人一起去玩保龄球、享受愉快的夜晚。虽然行程低调保密，但还是被眼尖的网友发现了，从场地的照片看来超级奢华呀！
Taekook, Taehyung's friend actor Choi Wooshik (Wooga Squad) and his brother were at the Smashing Bowl (Bowling Alley). One day ago Wooshik's brother posted these photos on his Instagram account!— RinaV_ (@RinaV_TK) November 14, 2022
Once again we see Jungkook having a great time with Taehyung's Wooga Squad friends. pic.twitter.com/C56BUT8pAV
最近柾国带来超大好消息，即将登上世足舞台开唱！当初前往卡达为世足拍摄宣传片时，就已引起一阵话题，而今确定开唱的消息一出，全球粉丝更是兴奋拍手叫好～在出发的路上俏皮的展现「足技」开踢，活力满满的模样让人超期待表演！
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