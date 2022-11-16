《2022MAMA》今年将由朴宝剑＋SOMI担任主持人！还有BTS J-Hope的初次SOLO舞台！

《2022MAMA》终於即将登场，在11月29日与30日两天在日本大阪京瓷巨蛋举办，Mnet方面也在稍早举办的全球记者会上公开了今年的主持人，就是深受大家喜爱的朴宝剑以及全昭弥，也同步公开了特别的舞台。

主办方Mnet在记者会上表示，今年将展现出更加新颖的《2022MAMA》，主题就是Kpop世界市民意识，大家在K-Pop的世界里热爱Kpop音乐，并且藉由音乐连结大家成为一个共同体，也包含了团结的深远意义。《2022MAMA》在第一天11月29日的节目由歌手全昭弥SOMI主持，将颁发Worldwide粉丝们票选的奖项，副标题为「我们创造的世界」，而第二天11月30日则是颁发各歌手与各领域的奖项，由连续三年主持此颁奖典礼的朴宝剑再度出任主持，副标题为「We Are Kpop」。



[#2022MAMA] 〈Day 1〉 Host Announcement | #jeonsomi



JEON SOMI will host the first night under the theme

“The world we build together”.



World’s No.1 K-POP Awards⠀

2022 MAMA AWARDS

2022.11.29(TUE)-30(WED) 6PM(KST)#MAMAAWARDS #2022MAMAAWARDS pic.twitter.com/0FlF6gozae — MAMA AWARDS (@MnetMAMA) November 16, 2022

此外更公开了即将呈现BTS成员J-Hope的个人SOLO舞台。制作单位表示，J-Hope今年作为SOLO艺人，并且富含其内心世界的专辑大获好评，在本次的MAMA典礼上将呈现J-Hope的SOLO舞台也首次公开，历年来BTS在MAMA上的表演总是成为传奇经典，而本次J-Hope也将朝著这样的方向准备著个人舞台。



[#2022MAMA] Performing Artist | #jhope



2022 MAMA 3rd Lineup



Please give a warm welcome to

j-hope to join 2022 MAMA!



World’s No.1 K-POP Awards⠀

2022 MAMA AWARDS

2022.11.29(TUE)-30(WED) 6PM(KST)#MAMAAWARDS #2022MAMAAWARDS pic.twitter.com/votn8pOEcC — MAMA AWARDS (@MnetMAMA) November 16, 2022

先前公开的表演艺人阵容包含了Stray Kids、ITZY、TXT、JO1、Treasure、ENHYPEN、IVE、Kep1er、孝琳、ZICO、林英雄、Forestella、(G)I-DLE、BIBI、NiziU、INI、NMIXX、LE SSERAFIM、NewJeans及Street Man Fighter组合等，更有迎接出道15年之际，时隔7年再度以完整体登场的女子团体KARA，也将是本次《2022MAMA》的亮点。



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