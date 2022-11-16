好友宇宙擴張中！BTS V被發現帶柾國跟好友崔宇植出遊，網友發現直表示：超興奮～

Wooga家族要多新成員嗎？

韓國演藝圈中著名的好友團「Wooga家族」，集結朴敘俊、崔宇植、朴炯植、V金泰亨及Peakboy數人，不只是知名藝人，私下更是超級好友！大家時常相約出遊、有人出新作品時，也一定大力支持，就這樣彼此扶持、一起在藝界打拚，而幾人的友情更促成綜藝《In The Soop：友誼之旅》的誕生～大男孩們治癒逗趣的互動真的超可愛！



最近有人發現，好友團裡的BTS V和崔宇植一同出遊，而且還帶上防彈少年團忙內成員柾國！幾個人一起去玩保齡球、享受愉快的夜晚。雖然行程低調保密，但還是被眼尖的網友發現了，從場地的照片看來超級奢華呀！



Taekook, Taehyung's friend actor Choi Wooshik (Wooga Squad) and his brother were at the Smashing Bowl (Bowling Alley). One day ago Wooshik's brother posted these photos on his Instagram account!



Once again we see Jungkook having a great time with Taehyung's Wooga Squad friends. pic.twitter.com/C56BUT8pAV — RinaV_ (@RinaV_TK) November 14, 2022

最近柾國帶來超大好消息，即將登上世足舞台開唱！當初前往卡達為世足拍攝宣傳片時，就已引起一陣話題，而今確定開唱的消息一出，全球粉絲更是興奮拍手叫好～在出發的路上俏皮的展現「足技」開踢，活力滿滿的模樣讓人超期待表演！



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