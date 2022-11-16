好友宇宙擴張中！BTS V被發現帶柾國跟好友崔宇植出遊，網友發現直表示：超興奮～

Wooga家族要多新成員嗎？
韓國演藝圈中著名的好友團「Wooga家族」，集結朴敘俊、崔宇植、朴炯植、V金泰亨及Peakboy數人，不只是知名藝人，私下更是超級好友！大家時常相約出遊、有人出新作品時，也一定大力支持，就這樣彼此扶持、一起在藝界打拚，而幾人的友情更促成綜藝《In The Soop：友誼之旅》的誕生～大男孩們治癒逗趣的互動真的超可愛！
最近有人發現，好友團裡的BTS V和崔宇植一同出遊，而且還帶上防彈少年團忙內成員柾國！幾個人一起去玩保齡球、享受愉快的夜晚。雖然行程低調保密，但還是被眼尖的網友發現了，從場地的照片看來超級奢華呀！
Taekook, Taehyung's friend actor Choi Wooshik (Wooga Squad) and his brother were at the Smashing Bowl (Bowling Alley). One day ago Wooshik's brother posted these photos on his Instagram account!— RinaV_ (@RinaV_TK) November 14, 2022
Once again we see Jungkook having a great time with Taehyung's Wooga Squad friends. pic.twitter.com/C56BUT8pAV
最近柾國帶來超大好消息，即將登上世足舞台開唱！當初前往卡達為世足拍攝宣傳片時，就已引起一陣話題，而今確定開唱的消息一出，全球粉絲更是興奮拍手叫好～在出發的路上俏皮的展現「足技」開踢，活力滿滿的模樣讓人超期待表演！
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