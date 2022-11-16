韩剧史上又一个全新题材！爆笑脑科学刑侦片《头脑共助》，车太铉牵手郑容和同破案，定档明年1月

KBS新月火剧《头脑共助》日前进行了台词排练，预示著新剧即将上档。

将於2023年1月开播的《头脑共助》讲述了两个互相无法杀死对方的男子，为了解决罕见脑部疾病所引发错综复杂的犯罪事件，而正式展开了脑科学相关的搞笑搜查。 由车太铉、郑容和、郭善英、芮智媛共同演出。 最近主要演员们齐聚一同进行了剧组的首轮台词排练。



车太铉扮演善良、体贴的利他型刑警「金明世」，他迅速进入角色，喜感中又夹杂著人情味，展现了人物的立体形象。 出道已久的车太铉还不时融入即兴表演，游刃有余地引导者排练的深入。 郑容和化身长相帅气、思维敏捷，有著「特别大脑」的脑神经科学家「申河路」，身为金汤匙的他一出生就注定有花不完的金钱，不过却性格冷漠，对於法律、金钱、女人、孤独、死亡等沉重话题总是抱著谨慎小心的态度，同时又对认为自己是垃圾的人们，完全不会同情。



郭善英则饰演拥有「谨慎大脑」的法律催眠搜查官「薛少贞」，她完全就是社恐人格，於人多说一句都令她心跳加速，后期因某事件让她的性格造成180度大转变。 芮智媛扮演的是「金明世」的前妻「金慕兰」，因是「性上瘾型大脑」，她时常更换身边的男伴，同时游走在多名男人之间，无法控制性欲的她离婚后还厚脸皮向前夫提出各种要求。



该剧还邀请了实力派禹贤、金秀珍等出演，分别扮演「更年期大脑」、神经科学组组长金吉中（右）和「申河路」唯一的血亲、有著「中年大脑」的申智馨，为剧情增添色彩。



剧组透露《头脑共助》将是韩剧史上第一部「脑科学刑侦喜剧」，将为观众们呈献新颖的故事和丰富的看点。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻