罕见暴雨+冰雹袭击《Music Bank》智利演唱会！舞台秒变大水坑， (G)I-DLE冒雨消化躺地编舞、舒华滑倒令人惊心

《Music Bank》时隔三年举办全球巡回演唱会,不料在智利的演出遭遇超级暴雨,虽然STAYC、THE BOYZ、(G)I-DLE等艺人坚持登台,无奈雨势越来越大还夹带冰雹,最终只好中途取消。

据悉演唱会开始前就已开始下雨,而场地是开放性体育场完全无法避雨。 当时已经有超过5万名Kpop粉丝聚集在现场,STAYC和Stray Kids先后冒雨完成了演出,而(G)I-DLE上台后暴雨更转为冰雹,结果(G)I-DLE终究未能最后一首歌的演出就被迫离场。



my stayc girls omg it's raining real hard :( pic.twitter.com/AP9SQV2Sx9

现场粉丝拍摄的影片中可以看到,舞台上已有一层积水,雨点和冰雹不断砸出硕大水花。(G)I-DLE成员大部份穿著短裙和高跟靴,为了消化编舞必须躺在地上、多次险些滑倒,舒华在《LATATA》结束时终於还是跌倒,让人十分心疼。



Shuhua do (G)I-DLE escorregou e caiu durante a performance de 'LATATA' no Music Bank Chile.



Esperamos esteja tudo bem com a artista. pic.twitter.com/fyiuFBsukQ