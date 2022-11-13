罕见暴雨+冰雹袭击《Music Bank》智利演唱会！舞台秒变大水坑， (G)I-DLE冒雨消化躺地编舞、舒华滑倒令人惊心

《Music Bank》时隔三年举办全球巡回演唱会，不料在智利的演出遭遇超级暴雨，虽然STAYC、THE BOYZ、(G)I-DLE等艺人坚持登台，无奈雨势越来越大还夹带冰雹，最终只好中途取消。

据悉演唱会开始前就已开始下雨，而场地是开放性体育场完全无法避雨。 当时已经有超过5万名Kpop粉丝聚集在现场，STAYC和Stray Kids先后冒雨完成了演出，而(G)I-DLE上台后暴雨更转为冰雹，结果(G)I-DLE终究未能最后一首歌的演出就被迫离场。



my stayc girls omg it's raining real hard :( pic.twitter.com/AP9SQV2Sx9 — POPPY (@_slaycore) November 13, 2022

现场粉丝拍摄的影片中可以看到，舞台上已有一层积水，雨点和冰雹不断砸出硕大水花。(G)I-DLE成员大部份穿著短裙和高跟靴，为了消化编舞必须躺在地上、多次险些滑倒，舒华在《LATATA》结束时终於还是跌倒，让人十分心疼。



Shuhua do (G)I-DLE escorregou e caiu durante a performance de 'LATATA' no Music Bank Chile.



Esperamos esteja tudo bem com a artista. pic.twitter.com/fyiuFBsukQ — Nunca Pause o MV (@npomvtt) November 13, 2022

这是《Music Bank》时隔3年重启全球巡演的第一场，由SF9路云担任MC，演出阵容包括TXT、ATEEZ、THE BOYZ、STAYC、(G)I-DLE、NCT DREAM等6组人气偶像团。 智利场座位多达4.7万，是2011年开办以来规模最大的一次。



但碍於当地天气恶化、地基不稳等原因，政府认为不能继续进行演出，最终在演唱会进行到一半时宣布取消，并通知现场粉丝返回，至於门票退款事宜则有待进一步讨论。

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