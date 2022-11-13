[分集剧情]《千元律师》是律师还是检察官一点都不重要！南宫珉搏命取得证据誓收视创新高！（EP12完）

[有雷]《千元律师》在观众们苦等多周后终於送上最后大结局，剧情紧密也让大魔王落入南宫珉的设计之中，创下最高收视率完美收场。南宫珉父亲与未婚妻的离世，都与JQ集团会长的阴谋息息相关，忍住怒火决定以法律制裁的他，联合检方共同钓出这条大鱼，风光回归检方，不忘千元初心。

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《千元律师》千智勋（南宫珉饰）已掌握车敏硕为杀害未婚妻的真凶，但却苦无证据逮捕在他背后下令的JQ集团会长崔旗硕。千智勋先是找了为车敏硕顶罪的嫌犯，说服他提出再审，并且同时也已经掌握车敏硕犯案当时此人的不在场证据。千智勋不停出现在车敏硕附近，还请白玛丽（金智恩饰）拍下两人似乎感情融洽的照片，让崔会长兴起了要抛弃这颗棋子的念头，但车敏硕为证明自己的忠心，想尽办法要杀了顶罪之人灭口，这招数自然也千智勋识破。



徐民赫（崔代勋饰）也发现了JQ集团崔会长的邪恶面目，於是检方也同步调查著JQ集团，千智勋与检方合作，由检方羁押了车敏硕。白玛丽透过爷爷的资料，了解JQ崔会长想要推动麻醉类药物松绑的法案，进行许多见不得光的贿赂，车敏硕是他的得力助手，甚至拥有他所贿赂的名单。千智勋要车敏硕打电话给崔会长，表示自己打算一肩扛下所有罪状而自首，也帮崔会长约出千志勋，打算将他铲除。



千智勋失去了心爱的未婚妻以及敬重的父亲，也了解崔会长很可能在得意的时刻承认自己的罪行，於是带著隐藏摄影机而自己面对崔会长，录下了他承认自己所犯下的罪行后，中枪摔落水中。凭藉所录到的这些画面，让检方能够直接逮捕崔旗硕会长，并且由千智勋回归检察厅成为特别检察官，专门负责JQ集团相关的调查。



为何收费1000元委托费？千智勋认为其实金额并不是重点，而是自己服务人群的那一份心意，以后他也将持续这样的收费来帮助需要的人，大家觉得是否可以期待第二季呢？



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