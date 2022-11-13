罕見暴雨+冰雹襲擊《Music Bank》智利演唱會！舞台秒變大水坑， (G)I-DLE冒雨消化躺地編舞、舒華滑倒令人驚心

《Music Bank》時隔三年舉辦全球巡迴演唱會，不料在智利的演出遭遇超級暴雨，雖然STAYC、THE BOYZ、(G)I-DLE等藝人堅持登台，無奈雨勢越來越大還夾帶冰雹，最終只好中途取消。

據悉演唱會開始前就已開始下雨，而場地是開放性體育場完全無法避雨。 當時已經有超過5萬名Kpop粉絲聚集在現場，STAYC和Stray Kids先後冒雨完成了演出，而(G)I-DLE上臺後暴雨更轉為冰雹，結果(G)I-DLE終究未能最後一首歌的演出就被迫離場。



my stayc girls omg it's raining real hard :( pic.twitter.com/AP9SQV2Sx9 — POPPY (@_slaycore) November 13, 2022

現場粉絲拍攝的影片中可以看到，舞台上已有一層積水，雨點和冰雹不斷砸出碩大水花。(G)I-DLE成員大部份穿著短裙和高跟靴，為了消化編舞必須躺在地上、多次險些滑倒，舒華在《LATATA》結束時終於還是跌倒，讓人十分心疼。



Shuhua do (G)I-DLE escorregou e caiu durante a performance de 'LATATA' no Music Bank Chile.



Esperamos esteja tudo bem com a artista. pic.twitter.com/fyiuFBsukQ — Nunca Pause o MV (@npomvtt) November 13, 2022

這是《Music Bank》時隔3年重啟全球巡演的第一場，由SF9路雲擔任MC，演出陣容包括TXT、ATEEZ、THE BOYZ、STAYC、(G)I-DLE、NCT DREAM等6組人氣偶像團。 智利場座位多達4.7萬，是2011年開辦以來規模最大的一次。



但礙於當地天氣惡化、地基不穩等原因，政府認為不能繼續進行演出，最終在演唱會進行到一半時宣佈取消，並通知現場粉絲返回，至於門票退款事宜則有待進一步討論。

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