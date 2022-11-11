继车银优之后，粉丝发现BTS Jin超像《女神降临》修豪！硕珍亲回：漫画和本人一样帅^^

对比图超多超像！

韩国人气网漫《女神降临》从连载期间就吸引无数人点阅观看，承载高人气改编成同名电视剧，开播时又带来无数好评，连带让主要演员文佳煐、车银优、黄寅烨等人一并翻红，在电视剧海报公开后，与漫画相似度超高，撕漫程度超强！



而最近BTS成员Jin却被发现，和《女神降临》的男主角修豪相似程度超高！有阿米在平台上贴出Jin和漫画的对比图，引来超多讨论，因为真的太像了！



Cha eun stans popping veins when they guy he played in true beauty was modeled after Jin is so funny. And yes it’s true author confirmed it in a fancafe before she changed her statement to fit the movie plus posted Seokjin a bunch of times on her Insta let’s not pic.twitter.com/JhaDFAMidx — Nara #TheAstronaut (@seokjinshour) June 13, 2022

Jin完美的颜值向来人人称羡，虽然是团内的大哥，可是站在弟弟中间，却还是超有嫩龄感～也常常展现反差萌魅力，水嫩的脸颊让他看起来超像可爱的仓鼠～之前在节目《TMI News》中，调查演艺圈内的完美颜值男，外貌、实力兼具的硕珍就榜上有名！除此之外还有健壮好身材，真的太完美啦～



硕珍本人看到自己被说长的像修豪后，竟然亲自回覆：哇，漫画和本人一样帅呢。而另一成员J-Hope也回：像画一样的人。相似度得到成员认证了！让网友看到后都觉得超可爱～大家也持续找出硕珍和修豪的对比图，真的一张比一张像！



Jin × True beauty Suho

A thread for you to cherish~ pic.twitter.com/2iHW5ck9dm — bonsao (@egoutro) July 15, 2021

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