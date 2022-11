继车银优之后，粉丝发现BTS Jin超像《女神降临》修豪！硕珍亲回：漫画和本人一样帅^^

对比图超多超像!

韩国人气网漫《女神降临》从连载期间就吸引无数人点阅观看,承载高人气改编成同名电视剧,开播时又带来无数好评,连带让主要演员文佳煐、车银优、黄寅烨等人一并翻红,在电视剧海报公开后,与漫画相似度超高,撕漫程度超强!



而最近BTS成员Jin却被发现,和《女神降临》的男主角修豪相似程度超高!有阿米在平台上贴出Jin和漫画的对比图,引来超多讨论,因为真的太像了!



Cha eun stans popping veins when they guy he played in true beauty was modeled after Jin is so funny. And yes it’s true author confirmed it in a fancafe before she changed her statement to fit the movie plus posted Seokjin a bunch of times on her Insta let’s not pic.twitter.com/JhaDFAMidx