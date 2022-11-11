繼車銀優之後，粉絲發現BTS Jin超像《女神降臨》修豪！碩珍親回：漫畫和本人一樣帥^^

對比圖超多超像！

韓國人氣網漫《女神降臨》從連載期間就吸引無數人點閱觀看，承載高人氣改編成同名電視劇，開播時又帶來無數好評，連帶讓主要演員文佳煐、車銀優、黃寅燁等人一併翻紅，在電視劇海報公開後，與漫畫相似度超高，撕漫程度超強！



而最近BTS成員Jin卻被發現，和《女神降臨》的男主角修豪相似程度超高！有阿米在平台上貼出Jin和漫畫的對比圖，引來超多討論，因為真的太像了！



Cha eun stans popping veins when they guy he played in true beauty was modeled after Jin is so funny. And yes it’s true author confirmed it in a fancafe before she changed her statement to fit the movie plus posted Seokjin a bunch of times on her Insta let’s not pic.twitter.com/JhaDFAMidx — Nara #TheAstronaut (@seokjinshour) June 13, 2022

Jin完美的顏值向來人人稱羨，雖然是團內的大哥，可是站在弟弟中間，卻還是超有嫩齡感～也常常展現反差萌魅力，水嫩的臉頰讓他看起來超像可愛的倉鼠～之前在節目《TMI News》中，調查演藝圈內的完美顏值男，外貌、實力兼具的碩珍就榜上有名！除此之外還有健壯好身材，真的太完美啦～



碩珍本人看到自己被說長的像修豪後，竟然親自回覆：哇，漫畫和本人一樣帥呢。而另一成員J-Hope也回：像畫一樣的人。相似度得到成員認證了！讓網友看到後都覺得超可愛～大家也持續找出碩珍和修豪的對比圖，真的一張比一張像！



Jin × True beauty Suho

A thread for you to cherish~ pic.twitter.com/2iHW5ck9dm — bonsao (@egoutro) July 15, 2021

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