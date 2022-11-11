金所泫变身「谎言猎人」！确定加盟《我的室友是九尾狐》导演新剧《无用的谎言》，与无人相信的嫌犯并肩作战

今日据所属社透露，金所泫确定出演电视剧《无用的谎言》，饰演拥有特殊能力、能听辨他人谎言的女生，预计明年播出。

《无用的谎言》是一部推理浪漫剧，女主角「睦率熙」（音）拥有听出谎言的特殊能力，所以对他人充满不信任，在遇到一个自称清白但无人相信的凶杀案嫌疑犯之后，开始了探究真相的故事。



率熙认为自己的特别能力并非超能力而是一种诅咒，为了有效利用这份能力，决定成为替人分辨真伪的「谎言猎人」。 导演由《老顽固实习生》《月水金火木土》《我的室友是九尾狐》南成宇担任，预计明年播出。





金所泫此前还确定了另一部剧，就是由同名网漫改编的浪漫喜剧《是偶然吗？ 》，讲述在高三19岁之后，时隔10年再次相遇的厚英和他的初恋洪珠（金所泫 饰）的故事。 由《又，吴海英》《Beauty Inside》《恋慕》导演宋贤旭执导，一共8集。





童星出身的金所炫几乎每年都有两部以上的作品，去年在KBS《月升之江》和Netflix《喜欢的话请响铃2》都有出色表现，今年又一口气接下两部剧，让人对这位刚刚23岁的勤奋演员十分期待~



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