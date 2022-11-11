《D.P：逃兵追缉令2》杀青在即！丁海寅分享具教焕、孙锡求、金成均合照，池珍熙也上传「不同以往」的自拍

历经半年的拍摄，《D.P：逃兵追缉令2》终於要杀青了！
成为今年（2022年）「百想」三冠王的Netflix热门韩剧《D.P：逃兵追缉令》，於5月底开始拍摄第2季。不只召集原班人马丁海寅、具教焕、金成均、孙锡久等人，还新加入《Move to Heaven：我是遗物整理师》、《60天，指定幸存者》的池珍熙，以及《三十九》、《便利店新星》的金智贤，分别饰演陆军本部的法务室长「具滋云」，和国防部检察团作战科长「徐恩」。
该部作品改编自网漫《D.P：狗之日》，描述服役中的二等兵――安俊浩（丁海寅 饰），某天忽然成为「逃兵追缉组」（Deserter Pursuit，简称：D.P）的成员之一，并与韩浩烈组长（具教焕 饰）追逐逃兵的过程中，一起经历的故事。此一独特又发人深省的设定，引发海内、外众多讨论。
第2季的拍摄即将结束，男主角丁海寅於个人Instagram分享穿著军装的自拍，帅度破表。之后还陆续分享与同剧演员的合照，令粉丝们相当期待。
和林智燮（孙锡求 饰）一起的合照，这两位的表情也太可爱 > <
而作为新角色出演第2季的池珍熙，也通过个人Instagram分享自拍。有追踪他的粉丝应该知道，长期以来池珍熙都会在IG「打卡」，「无表情自拍」成为他的招牌。但这次的「角度」不同，也是他少数不在室内、不在车内，以穿著戏服（军服）的模样亮相。（大叔好帅啊！）
另外，丁海寅在拍摄《D.P：逃兵追缉令2》时，与高庚杓、金慧峻等合作的Disney+原创电视剧 《异瞳》也即将於下月（12月）公开。剧情描述拥有不死之身的最新人种「Connect」东修（丁海寅 饰），被器官走私组织绑架、夺走一只眼睛。得知自己的眼睛在一名引起全国人民愤恨的连续杀人魔身上后，他展开猛烈的追击战。
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