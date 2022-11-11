《D.P：逃兵追缉令2》杀青在即！丁海寅分享具教焕、孙锡求、金成均合照，池珍熙也上传「不同以往」的自拍

《D.P：逃兵追缉令2》杀青在即！丁海寅分享具教焕、孙锡求、金成均合照，池珍熙也上传「不同以往」的自拍

韩剧   2022年11月11日   星期五10:00   Hui  

（封面图源：IG@holyhaein、actor_jijinhee）

历经半年的拍摄，《D.P：逃兵追缉令2》终於要杀青了！

成为今年（2022年）‎「百想」三冠王‎的Netflix热门韩剧《D.P：逃兵追缉令》，於5月底开始拍摄第2季。不只召集原班人马丁海寅、具教焕、金成均、孙锡久等人，还新加入《Move to Heaven：我是遗物整理师》、《60天，指定幸存者》的池珍熙，以及《三十九》、《便利店新星》的金智贤，分别饰演陆军本部的法务室长「具滋云」，和国防部检察团作战科长「徐恩」。

（图源：Netflix《D.P：逃兵追缉令》官方海报）
该部作品改编自网漫《D.P：狗之日》，描述服役中的二等兵――安俊浩（丁海寅 饰），某天忽然成为「逃兵追缉组」（Deserter Pursuit，简称：D.P）的成员之一，并与韩浩烈组长（具教焕 饰）追逐逃兵的过程中，一起经历的故事。此一独特又发人深省的设定，引发海内、外众多讨论。

（图源：IG@holyhaein）
第2季的拍摄即将结束，男主角丁海寅於个人Instagram分享穿著军装的自拍，帅度破表。之后还陆续分享与同剧演员的合照，令粉丝们相当期待。

（图源：IG@holyhaein）
与韩浩烈（具教焕 饰）一起穿著便服，两人又出任务了吗？

（图源：IG@holyhaein）
安俊浩站在桥上、遥望远方，在想什么呢？

（图源：IG@holyhaein）
和林智燮（孙锡求 饰）一起的合照，这两位的表情也太可爱 > <

（图源：IG@holyhaein）
与长官朴范求（金成均 饰）友好的来一张～

（图源：IG@actor_jijinhee）
而作为新角色出演第2季的池珍熙，也通过个人Instagram分享自拍。有追踪他的粉丝应该知道，长期以来池珍熙都会在IG「打卡」，‎「无表情自拍」成为他的招牌。但这次的「角度」不同，也是他少数不在室内、不在车内，以穿著戏服（军服）的模样亮相。（大叔好帅啊！）

另外，丁海寅在拍摄《D.P：逃兵追缉令2》时，与高庚杓、金慧峻等合作的Disney+原创电视剧 ‎《异瞳》‎也即将於下月（12月）公开。剧情描述拥有不死之身的最新人种「Connect」东修（丁海寅 饰），被器官走私组织绑架、夺走一只眼睛。得知自己的眼睛在一名引起全国人民愤恨的连续杀人魔身上后，他展开猛烈的追击战。

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