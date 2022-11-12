业界评出的「2022年度最佳演员」：99%的人都选了朴恩斌、孙锡久排第二！

谁是2022年最闪耀的演员？
韩媒「Joynews」在创刊18周年之际在业内展开问卷调查，邀请了经纪公司人士、电视台制作人、影视剧制作人、娱乐记者等200名专业人士评选出了闪耀2022年的演员，朴恩斌以118票绝对性的优势当选，成为「2022年度最佳演员」。
作为童星出道，已经在娱乐圈摸爬滚打了27年的朴恩斌一直都是演技派，却始终缺少一部令她大热的作品，前段时间杀青的《非常律师禹英禑》 助其登上了事业巅峰，她在剧里饰演了患有高功能自闭症的天才律师「禹英禑」，电视剧开播时人气低迷，首播之后借著观众们的口口相传，收视率出现了成倍的攀升趋势，在观众们之间掀起了收视热潮，人气冲出韩国，在Netflix上也圈了一大波忠实观众，一度在排行榜上登顶 。 得知自己被业界人士认可的朴恩斌表示：「谢谢大家选我为年度最佳演员，今年因为禹英禑律师而发生了很多意义深刻的事情，明年我也会以好的面貌回馈给大家，谢谢大家的厚爱。 」
除了朴恩斌之外，孙锡久（14票）、金泰梨（14票）和李秉宪（13票）也受到了业界人士的关注，他们分别出演的《我的出走日记》、《二十五，二十一》、《我们的蓝调时光》 都收视率不俗，被不少观众奉为「人生剧」，三部作品也成为了年末各大电视台「大赏」的最佳竞争作。
此外，黄政民（《毒枭圣徒》7票）、李政宰（《鱿鱼游戏》6票）、高斗心（《我们的蓝调时光》3票）、金惠子（《我们的蓝调时光》3票）、申敏儿、李姃垠、润娥、金惠秀、河正宇、赵宇镇、徐玄振、申河均、徐仁国、全昭旻、朴栖含、李宰旭、金智媛和姜泰伍等人也得到了圈内人的认可。
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